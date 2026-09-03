Ho has de saber: Hisenda et podria haver de tornar diners si vas comprar un habitatge abans del 2013
Una resolució del TEAC obre la porta a reclamar deduccions per habitatge habitual a contribuents que van vendre el pis i van cancel·lar la hipoteca amb els diners de la venda
Una recent resolució del Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC) podria permetre que alguns propietaris recuperin part dels diners pagats a Hisenda en la declaració de la renda. La decisió afecta especialment les persones que van comprar el seu habitatge habitual abans de l’1 de gener de 2013, el van vendre posteriorment i van destinar part dels ingressos obtinguts a cancel·lar la hipoteca.
Fins ara, l’Agència Tributària mantenia una interpretació restrictiva que impedia aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual sobre els imports destinats a amortitzar o cancel·lar el préstec hipotecari en el moment de la venda.
Ara, però, el TEAC considera que aquesta cancel·lació forma part del procés de finançament de l’habitatge i que, per tant, també podria donar dret a aplicar la deducció corresponent.
Qui es pot beneficiar de la resolució?
La nova interpretació podria afectar els contribuents que compleixin diversos requisits. En concret, aquells que:
- Van comprar el seu habitatge habitual abans de l’1 de gener de 2013.
- Tenien dret a aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual.
- Han venut posteriorment aquest immoble.
- Van utilitzar part dels diners de la venda per cancel·lar la hipoteca vinculada a l’habitatge.
La resolució és especialment rellevant per a les persones que van realitzar aquestes operacions durant els darrers exercicis fiscals i que no van incloure la cancel·lació del préstec en la seva declaració de la renda.
Es poden reclamar els diners?
Segons explica la notària María Cristina Buendía, coneguda a les xarxes socials com a Notaria Buendía, els contribuents poden reclamar sempre que el termini legal per rectificar la declaració encara no hagi expirat.
En aquests casos, és possible sol·licitar una rectificació de l’autoliquidació i reclamar la devolució dels imports ingressats indegudament si es compleixen les condicions establertes per la normativa.
Per fer-ho, serà necessari acreditar tant la compra de l’habitatge com el finançament i la posterior cancel·lació de la hipoteca.
La documentació necessària
Els experts recomanen conservar tota la documentació relacionada amb l’operació. Entre els documents que poden ser necessaris hi ha:
- L’escriptura de compravenda de l’habitatge.
- La documentació del préstec hipotecari.
- Els justificants o l’escriptura de cancel·lació de la hipoteca.
Abans d’iniciar qualsevol reclamació, els especialistes recomanen analitzar cada situació de manera individualitzada per comprovar si es compleixen tots els requisits i verificar quins exercicis fiscals encara es poden rectificar.
La resolució del TEAC no implica una devolució automàtica, però sí que pot representar una oportunitat perquè alguns contribuents recuperin diners que, fins ara, Hisenda considerava que no podien deduir-se.
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