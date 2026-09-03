Tornes al gimnàs després de l’estiu? Compte amb el ‘weekend warrior’: et pot passar factura
Concentrar massa exercici en pocs dies pot disparar el risc de sobrecàrregues i lesions musculars
Amb el final de les vacances i la tornada a la rutina, moltes persones recuperen hàbits que durant l’estiu havien deixat aparcats. Tornar a la feina, reprendre els horaris habituals i reorganitzar el dia a dia també acostuma a significar una cosa: tornar a fer esport.
Alguns reprenen els entrenaments després d’unes setmanes de descans, mentre que d’altres aprofiten el setembre per començar de zero al gimnàs, sortir a córrer o incorporar alguna activitat física a la seva rutina.
El problema apareix quan les ganes de recuperar el temps perdut ens porten a voler fer massa exercici, massa aviat. Després de diverses setmanes amb menys activitat, el cos necessita un període d’adaptació i intentar recuperar de cop el nivell que teníem abans de l’estiu pot augmentar considerablement el risc de lesions musculars, molèsties articulars i sobrecàrregues.
Què és el ‘weekend warrior’?
El concepte weekend warrior, que es podria traduir com a “guerrer de cap de setmana”, fa referència a les persones que concentren pràcticament tota la seva activitat física setmanal en un o dos dies.
És un patró molt habitual entre persones que, per falta de temps durant la setmana laboral, decideixen entrenar intensament dissabte i diumenge o en dos dies consecutius.
Practicar esport d’aquesta manera no és necessàriament dolent. De fet, si s’arriba a la quantitat d’exercici recomanada, concentrar l’activitat física en pocs dies també pot aportar beneficis cardiovasculars.
El perill arriba quan aquest sistema es converteix en una cursa per recuperar en poques hores tot l’exercici que no s’ha fet durant la setmana o durant les vacances.
Per què pot ser perillós després de l’estiu?
Durant les vacances és habitual reduir la freqüència dels entrenaments. Segons l’Enquesta d’Hàbits Esportius a Espanya 2024/25, només el 12,9% de les persones que practiquen esport ho fan amb més freqüència durant les vacances, mentre que el 35,5% entrenen més sovint durant els períodes laborals.
Aquesta reducció de l’activitat pot fer que el nostre organisme perdi temporalment una part de l’adaptació a l’esforç.
Això no significa que desaparegui tota la feina feta anteriorment. Existeix la coneguda memòria muscular, que facilita que el cos recuperi capacitats que ja havia adquirit. Però aquesta recuperació necessita temps.
Quan intentem tornar directament als pesos, quilòmetres o intensitats que utilitzàvem abans de les vacances, podem exigir als músculs, tendons i articulacions més del que estan preparats per suportar en aquell moment.
I aquí apareixen problemes com les contractures, les sobrecàrregues, les tendinitis o altres lesions esportives.
El múscul necessita temps per recuperar-se
Cal recordar que els músculs no s’enforteixen exactament mentre entrenem, sinó durant el període posterior.
Després de l’exercici s’activa la síntesi de proteïnes musculars, un procés mitjançant el qual l’organisme repara i reforça els teixits que han estat sotmesos a l’esforç. Aquest mecanisme es pot mantenir actiu entre 24 i 48 hores després d’una sessió.
Els tendons encara necessiten més temps. La síntesi de col·lagen arriba al seu punt màxim aproximadament 24 hores després de l’exercici i pot continuar durant diversos dies.
Per això, encadenar dues sessions molt exigents que treballin les mateixes zones del cos pot impedir una recuperació muscular adequada.
Com tornar a fer esport després de l’estiu sense lesionar-nos
Els experts recomanen que la tornada a l’esport després de les vacances sigui progressiva. Intentar recuperar en una setmana el nivell que teníem abans de l’estiu és una de les pitjors estratègies.
Una de les principals recomanacions és no augmentar totes les variables al mateix temps.
Si tornem al gimnàs, no hauríem d’incrementar simultàniament el pes, el nombre de sèries i la durada de l’entrenament. És preferible començar recuperant una variable i anar augmentant les altres progressivament.
Per exemple, podem mantenir el pes que utilitzàvem abans de l’estiu, però fer menys repeticions o menys sèries. O podem mantenir la durada de la sessió, però reduir-ne la intensitat.
No carreguis sempre els mateixos músculs
Una altra recomanació important és repartir l’esforç entre les sessions.
Si només podem entrenar dos dies a la setmana, no és necessari que totes dues sessions siguin extremadament intenses. Tampoc és recomanable treballar els mateixos grups musculars dos dies consecutius si encara no ens hem recuperat.
Alternar exercicis, grups musculars i intensitats permet que el cos tingui més temps per recuperar-se i redueix el risc de sobrecàrrega muscular.
Escolta el teu cos
El cansament excessiu, la rigidesa o una mobilitat inferior a l’habitual poden indicar que el cos encara no s’ha recuperat completament de l’entrenament anterior.
En aquests casos, els experts recomanen reduir la intensitat o la durada de la següent sessió en lloc de forçar-nos a completar el programa previst.
El més important és entendre que més exercici no sempre significa millors resultats.
El dolor no vol dir que hagis entrenat millor
Una altra idea que cal desterrar és que acabar amb dolor sigui sinònim d’haver fet un bon entrenament.
Cal diferenciar les molèsties habituals derivades de l’esforç d’un dolor localitzat, inflamació, pèrdua de mobilitat o una molèstia que augmenta mentre continuem fent exercici.
Si apareixen aquests senyals, continuar entrenant aquella zona pot agreujar una possible lesió.
Els experts recomanen reduir o interrompre l’exercici i, si el dolor persisteix, consultar un professional sanitari.
Setembre pot ser un bon moment per recuperar els bons hàbits, tornar al gimnàs o començar a practicar esport. Però la clau és fer-ho progressivament. Després de l’estiu, el cos necessita recuperar la seva adaptació a l’exercici, i intentar accelerar aquest procés concentrant massa entrenament en pocs dies pot acabar provocant just el contrari del que buscàvem: haver d’aturar-nos per una lesió.
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