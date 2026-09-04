Et costa tornar a la feina després de les vacances? Aquestes accions poden fer més fàcil la tornada
Els experts assenyalen que, sovint, el problema no és reprendre la feina, sinó afrontar les relacions i els conflictes que van quedar pendents abans de marxar
La fi de les vacances marca per a moltes persones el retorn a la feina, els horaris, el gimnàs i les rutines habituals. Després de setmanes amb un ritme més relaxat, reprendre les obligacions quotidianes pot generar cansament, desgana o fins i tot ansietat.
És el que habitualment es coneix com a síndrome postvacacional, un fenomen que pot aparèixer durant els primers dies després de reincorporar-se a la rutina. Tot i que sovint s'aborda des del punt de vista dels horaris, el son o els hàbits, alguns especialistes consideren que hi ha un altre factor que també pot pesar: les relacions personals i professionals que deixem enrere quan marxem de vacances.
El problema no sempre és tornar a treballar
Segons l’expert en Intel·ligència Relacional Cipri Quintas, en alguns casos la resistència a tornar no té tant a veure amb la feina en si mateixa com amb les situacions que han quedat sense resoldre.
Una discussió amb un superior, una conversa pendent amb un company, un conflicte amb un client o un correu que va quedar sense resposta poden convertir-se en una font de preocupació fins i tot durant les vacances.
Això explica que, per a algunes persones, el que genera rebuig no és la feina, sinó haver de retrobar-se amb una determinada situació o persona.
La diferència és important: no és el mateix no voler tornar a treballar que sentir angoixa davant d’una conversa concreta que sabem que haurem d’afrontar quan ens reincorporem.
Cinc maneres de preparar la tornada
Els especialistes proposen abordar el retorn des d’una perspectiva també relacional. L’objectiu no és solucionar tots els problemes abans de tornar, sinó arribar a la reincorporació amb una idea clara del que queda pendent.
1. Fer una llista de les converses pendents
Abans de reincorporar-se, pot ser útil identificar quines converses amb caps, companys, clients o col·laboradors van quedar pendents abans de les vacances.
No cal entrar encara en tots els detalls. Només posar-les per escrit pot ajudar a ordenar les preocupacions i evitar que apareguin totes alhora quan arribi el primer dia.
2. Decidir què és realment prioritari
No totes les qüestions s’han de resoldre immediatament. Escollir quina conversa necessita una resposta més urgent permet reduir la sensació d’haver de solucionar-ho tot de cop.
La resta poden esperar uns dies mentre es recupera progressivament el ritme habitual.
3. Diferenciar la feina del conflicte
Una altra clau consisteix a preguntar-se què és exactament el que genera rebuig.
Potser no és la feina, sinó una persona concreta, un conflicte o una situació determinada. Identificar l’origen del malestar pot ajudar a evitar que tota la feina sigui percebuda com una font d’estrès.
4. Recuperar primer el contacte amb les persones
En lloc de començar el primer dia obrint immediatament una safata d’entrada plena de correus, els experts proposen recuperar progressivament el contacte amb els companys.
Un missatge, un cafè o una conversa breu poden ser una manera més natural de reprendre les relacions professionals abans d’entrar de ple en totes les tasques acumulades.
5. Donar-se temps per recuperar el ritme
De la mateixa manera que el cos necessita uns dies per tornar als horaris habituals de son i activitat, les relacions professionals també poden requerir un període d’adaptació.
Per això, no és necessari pretendre que tot funcioni amb normalitat des del primer dia. La tornada és un procés progressiu, i donar-se uns dies per recuperar el ritme pot ajudar a reduir la pressió.
Tornar no vol dir resoldre-ho tot en un dia
La tornada de vacances pot resultar més complicada quan hi ha conflictes, converses pendents o relacions deteriorades que ja generaven preocupació abans de marxar.
Identificar aquestes situacions, establir prioritats i afrontar-les de manera progressiva pot ajudar a fer que la reincorporació sigui més suportable. Més que intentar començar el setembre amb tot resolt, l’objectiu és saber què ens espera i decidir com volem afrontar-ho.
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