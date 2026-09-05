Cases per 1 euro a menys de dues hores de Roma: el ‘youtuber’ que ha anat a comprovar si realment és possible
Gaston Marotta visita pobles italians, entra als habitatges i descobreix que l’autèntica oportunitat potser no són les cases d’un euro
Comprar una casa per 1 euro sembla una d’aquelles ofertes impossibles de creure. Però en diversos municipis d’Itàlia aquesta iniciativa existeix i s’ha convertit en una fórmula per intentar recuperar pobles que durant dècades han anat perdent habitants.
El creador de contingut Gaston Marotta ha volgut comprovar personalment què hi ha de cert darrere d’aquestes ofertes. A través del seu canal de YouTube, visita municipis italians afectats per la despoblació, recorre els seus carrers, busca habitatges anunciats, parla amb veïns i entra en algunes de les propietats per descobrir en quin estat es troben realment.
El seu objectiu és respondre una pregunta molt concreta: val realment la pena comprar una casa per només 1 euro?
La resposta, després de visitar-les, és bastant més complicada del que suggereix el preu.
Pobles amb cases barates a menys de dues hores de Roma
Una de les coses que més sorprèn Marotta és que no totes aquestes localitats són pobles completament abandonats i perduts al mig del no-res.
Un dels municipis que visita és Maenza, a la província de Latina, amb uns 3.000 habitants. Allà troba transport públic, supermercat, farmàcia, bars i serveis bàsics, a més de carreteres que permeten comunicar-se amb altres poblacions.
I tot plegat, destaca, a menys de dues hores de Roma.
És aquí on comença a veure que el mercat va molt més enllà de les famoses cases d’1 euro.
Troba, per exemple, un habitatge de gairebé 150 metres quadrats, distribuït en dues plantes i en bones condicions, per uns 49.000 euros.
També localitza anuncis de propietats per 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 o 30.000 euros.
Una casa per 12.000 euros que no estava tan malament
En un altre municipi, Patrica, a la província de Frosinone, unes veïnes li permeten visitar una casa anunciada per 12.000 euros.
Marotta reconeix que s’esperava trobar-se un habitatge pràcticament inhabitable, però la realitat és diferent.
Segons explica, caldria actuar als banys, instal·lar una cuina i renovar el terra, però l’estructura general de l’habitatge es troba en unes condicions raonables.
És en aquests habitatges on el creador de contingut comença a veure el que considera una oportunitat molt més interessant.
Perquè una cosa és comprar per 1 euro i una altra és saber quant acabaràs pagant realment.
La trampa del titular: la casa costa 1 euro, però la reforma pot superar els 100.000
Les cases d’1 euro a Itàlia existeixen, però l’euro és essencialment un preu simbòlic.
L’objectiu dels ajuntaments és aconseguir que algú es faci càrrec d’habitatges abandonats, els rehabiliti i contribueixi a recuperar població.
El comprador haurà d’assumir el canvi de propietat, la notaria i altres tràmits, que segons explica Marotta poden representar entre 4.000 i 5.000 euros.
Però el gran desemborsament arriba després.
Moltes d’aquestes cases estan pràcticament en ruïnes i necessiten una rehabilitació integral: sostres, terres, parets, instal·lacions, cuina, banys i, en alguns casos, actuacions estructurals.
Una casa comprada per 1 euro pot acabar exigint una inversió de 100.000 o 150.000 euros.
Comprar-la també comporta obligacions
El preu reduït tampoc dona llibertat absoluta al comprador.
Segons les condicions que Marotta troba en aquests programes, alguns ajuntaments poden exigir que la reforma es faci dins d’un termini determinat, que en alguns casos pot ser d’aproximadament un any.
Si el propietari incompleix les condicions, pot exposar-se a penalitzacions.
A més, alguns habitatges estan situats a les zones més antigues i elevades dels pobles, on no sempre és possible arribar-hi amb vehicle.
I en determinades iniciatives també es poden establir requisits relacionats amb l’ús de l’immoble o amb la voluntat de fixar població al municipi.
Per això, abans de veure una casa d’1 euro com una ganga, és imprescindible estudiar les bases concretes de cada ajuntament.
Quin benefici real hi veu Gaston Marotta?
Després de visitar els pobles i comparar diferents habitatges, Marotta arriba a una conclusió sorprenent: ell no triaria necessàriament la casa d’1 euro.
Considera que pot ser molt més interessant pagar 15.000 o 20.000 euros per una casa amb menys restriccions, millor conservada i en la qual el comprador tingui més llibertat per decidir què vol fer.
És a dir, destinar-la a habitatge habitual, lloguer o allotjament, sempre d’acord amb la normativa aplicable.
El veritable atractiu que detecta no és, per tant, aconseguir una casa pràcticament gratis, sinó descobrir que encara existeixen habitatges molt barats en pobles amb serveis i relativament pròxims a grans ciutats.
I això només passa a Itàlia?
No exactament. A Espanya també hi ha municipis rurals on comprar una casa pot resultar extraordinàriament barat, però no existeix un programa estatal general equivalent a les conegudes cases italianes d’1 euro.
El mercat espanyol, però, presenta diferències enormes entre les grans ciutats i determinats municipis rurals.
Segons dades d’Idealista del segon trimestre de 2026, Fuente Obejuna, a Còrdova, era el municipi més barat d’Espanya entre els analitzats, amb un preu anunciat mitjà de 369 euros per metre quadrat. El seguia Pedro Muñoz, a Ciudad Real, amb 377 euros/m². També apareixien entre els més econòmics municipis de Lleó, Ourense o Burgos.
Per tant, encara que probablement no trobem la mateixa fórmula d’«1 euro», sí que es poden trobar cases per imports molt inferiors als de Barcelona, Madrid o altres grans ciutats.
Espanya també vol recuperar habitatges i pobles
La lluita contra la despoblació rural també forma part de les polítiques públiques espanyoles.
El Pla Estatal d’Habitatge 2026-2030 contempla mesures per rehabilitar habitatges i regenerar entorns rurals, així com actuacions destinades a facilitar que joves i famílies fixin la seva residència en nuclis de menys de 10.000 habitants.
El pla també incorpora ajuts per rehabilitar habitatges buits i destinar-los al lloguer social o assequible. En municipis o nuclis de fins a 10.000 habitants, aquestes ajudes poden arribar, segons les condicions previstes, fins als 35.000 euros per habitatge.
A més, l’Estat continua impulsant projectes específics contra la despoblació. L’agost de 2026, el Govern va autoritzar una convocatòria de fins a 80 milions d’euros perquè entitats locals desenvolupin projectes d’innovació territorial, reactivació econòmica i lluita contra la despoblació entre 2026 i 2029.
On podem buscar cases molt barates a Espanya?
Si l’objectiu és intentar trobar una oportunitat semblant a les que visita Gaston Marotta, cal mirar més enllà dels mercats immobiliaris habituals de les grans ciutats.
Una primera opció són els portals immobiliaris, filtrant per províncies de l’interior, municipis petits i habitatges per reformar.
Però també convé consultar directament les pàgines web dels ajuntaments, diputacions i comunitats autònomes. Alguns projectes contra la despoblació, programes d’habitatge rural, rehabilitacions, concursos o iniciatives municipals es publiquen des de les mateixes administracions.
I abans de comprar una casa extremadament barata, és fonamental comprovar el Registre de la Propietat, les càrregues de l’immoble, l’estat estructural, les despeses de rehabilitació, els serveis disponibles i la normativa urbanística.
Perquè aquesta és precisament la lliçó que deixa el viatge de Gaston Marotta per Itàlia: el preu de l’anunci no és el preu real de la casa.
Una propietat d’1 euro que necessita 150.000 euros de reforma pot ser molt menys interessant que una casa de 15.000 o 20.000 euros que encara conserva una estructura aprofitable. La ganga existeix, però trobar-la exigeix fer números abans d’enamorar-se del preu.
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