Estalvies diners per als teus fills? La inflació pot estar fent que cada any valguin menys
L’expert Sergi Torrens alerta que guardar diners sense rendibilitat pot fer perdre poder adquisitiu
Moltes famílies obren un compte d’estalvi per als fills amb una idea molt clara: anar-hi posant diners a poc a poc perquè, quan siguin grans, tinguin un coixí per estudiar, independitzar-se o afrontar una despesa important.
A simple vista, sembla una bona estratègia. El problema és que, si aquests diners es queden anys en un compte sense generar prou rendibilitat, la inflació pot anar reduint el seu valor real.
Això és precisament el que adverteix l’expert en finances Sergi Torrens, que assegura que “el compte d’estalvi que vas obrir al teu fill li està fent perdre diners ara mateix”.
La inflació fa que els diners valguin menys
La inflació és l’augment general dels preus amb el pas del temps. Quan els preus pugen, amb la mateixa quantitat de diners podem comprar menys coses.
Per exemple, si avui tenim 1.000 euros guardats i aquests diners no creixen al mateix ritme que els preus, d’aquí a uns anys seguiran sent 1.000 euros, però el seu poder adquisitiu serà inferior.
Això vol dir que, encara que el saldo del compte no baixi, en realitat aquests diners poden haver perdut valor.
És aquí on Torrens posa el focus: tenir diners guardats no significa necessàriament que estiguin protegits.
El problema dels comptes d’estalvi tradicionals
Molts pares fan aportacions mensuals a un compte bancari per als fills pensant que així estan assegurant-los un futur millor.
Però si aquest compte ofereix una rendibilitat molt baixa o pràcticament nul·la, i al mateix temps la inflació continua pujant, els estalvis poden anar perdent capacitat de compra any rere any.
Per això l’expert resumeix la idea amb una frase contundent: “Guardar els diners dels teus fills no és cuidar-los”.
El que vol dir és que no n’hi ha prou amb acumular diners. També cal vigilar què passa amb el seu valor al llarg del temps.
Què recomana l’expert?
El principal consell és no donar per fet que un compte d’estalvi convencional és sempre la millor opció per a un objectiu que pot estar a deu, quinze o vint anys vista.
La clau és buscar fórmules que permetin que els estalvis mantinguin o superin la inflació, sempre tenint en compte el nivell de risc que cada família està disposada a assumir.
Això pot passar per comparar comptes remunerats, dipòsits o altres productes d’estalvi i inversió, en funció del termini i de l’objectiu.
L’important és que els diners no quedin simplement aturats durant anys si la seva rendibilitat és inferior a l’augment del cost de la vida.
Estalviar sí, però amb estratègia
L’expert no qüestiona que estalviar per als fills sigui una bona decisió. Al contrari, pot ser una eina molt útil per ajudar-los en el futur.
El que adverteix és que cal fer-ho amb una mica més d’estratègia.
Si l’objectiu és acumular diners durant molts anys, convé revisar periòdicament el compte, veure quina rendibilitat ofereix i comparar-la amb la inflació.
Perquè el risc no és perdre diners de cop, sinó anar perdent-los lentament en forma de poder adquisitiu.
En definitiva, si vols construir un bon coixí per als teus fills, no n’hi ha prou amb anar-hi ingressant diners cada mes. També cal assegurar-se que aquests estalvis no es quedin enrere mentre els preus continuen pujant.
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