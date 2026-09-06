Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
Després de gairebé dues dècades ajudant econòmicament els seus veïns, la família guanyadora ha decidit canviar el destí d’aquests diners
Clara Dalmau Merencio
Fa 17 anys que una família francesa que va guanyar 50 milions d’euros el 2009 fa 17 anys que destina part de la seva fortuna a millorar la vida dels veïns del seu municipi. Els guanyadors, que han preferit mantenir la seva identitat en l’anonimat, van decidir quedar-se a Saint-Michel, una localitat d’uns 3.200 habitants situada a prop d’Angulema, al departament de Charente (regió de Nova Aquitània, França), i compartir part del premi amb la comunitat.
La història, recuperada ara per ICI Nouvelle-Aquitaine, té un nou capítol aquest any. Els guanyadors continuen aportant uns 80.000 euros anuals, però han decidit canviar el destí d’aquests diners.
Una «casa per a tothom»
El gest de la família va començar poc després d’aconseguir el pot. Després de guanyar els 50 milions d’euros el març del 2009, els nous milionaris van entregar al voltant de 400.000 euros a l’Ajuntament de Saint-Michel. Part d’aquests diners es van destinar a impulsar el projecte d’una ‘Maison pour tous’ (que podria traduir-se com ‘casa per a tothom’), on s’ofereix serveis a les famílies, activitats d’oci i accions cíviques. També van destinar part del premi a reduir el deute de la residència de gent gran del municipi.
Els guanyadors van optar des del principi per mantenir un perfil baix, perquè, segons va explicar llavors l’alcaldessa Fabienne Godichaud, la família volia «continuar vivint com abans» i mantenir-se a la localitat malgrat el premi milionari, segons informacions publicades per l’agència AFP i recollides pel mitjà francès ‘Sud Ouest’.
Dues dècades alimentant els alumnes
Però el seu principal gest de generositat va ser per a les escoles. Des del mateix any que van guanyar el premi, la família va començar a finançar el menjador de les escoles de Saint-Michel, una ajuda que amb el pas dels anys es va convertir en una aportació anual del voltant de 80.000 euros.
Durant gairebé dues dècades, diverses generacions d’alumnes han pogut dinar a l’escola gràcies a l’aportació dels guanyadors de l’Euromilions. La quantitat permetia cobrir el cost dels menús dels estudiants i suposava un important alleujament econòmic per a les famílies.
Canvi de paradigma
Ara, però, els diners tindran una altra destinació. Els 80.000 euros corresponents al 2026 s’utilitzaran per millorar les instal·lacions del centre educatiu, especialment el menjador. Està previst realitzar treballs relacionats amb l’acústica i la climatització, amb l’objectiu de millorar les condicions per a alumnes i treballadors durant els mesos de calor.
«El seu desig s’ha traduït avui en una contribució a la inversió, amb una realitat palpable: les nostres escoles ja no compleixen els estàndards quant a acústica, climatització i, almenys, confort a l’estiu», ha explicat l’alcaldessa Godichaud en declaracions recollides per ICI Nouvelle-Aquitaine.
Sandrine Pelletier, encarregada de manteniment al complex escolar, també ha assegurat al mitjà local que «serà de gran ajuda, perquè és cert que el menjador de l’escola primària, per exemple, necessita urgentment una reforma».
Donadors anònims
La nova destinació dels diners tindrà implicacions directes per a les famílies. Després de 17 anys amb el menjador finançat pels guanyadors, els pares hauran de tornar a pagar part del cost dels àpats a partir del setembre. Això sí, la quantitat serà reduïda: l’Ajuntament ha establert un preu d’1,50 euros per àpat, tot i que fins ara l’aportació dels milionaris permetia cobrir íntegrament els menús de l’alumnat. Els guanyadors continuen sent anònims, però la seva contribució al municipi continua sent visible.
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