L'aire condicionat pot disparar la factura: els trucs de l'expert per evitar-ho
José María Camarero explica com refrescar la casa sense que la factura se’n vagi pels núvols
Quan arriba la calor intensa, l’aire condicionat es converteix en un dels grans aliats a casa. Però també pot transformar-se en un dels aparells que més fan pujar la factura de la llum si s’utilitza malament.
L’economista i expert en estalvi José María Camarero ha advertit que mantenir l’aire condicionat encès durant moltes hores pot tenir un impacte notable en el consum elèctric. Segons ha explicat a la Cadena COPE, utilitzar-lo entre cinc i sis hores al dia pot encarir la factura entre 20 i 30 euros.
Camarero és un divulgador especialitzat en economia domèstica, consum i estalvi, i sovint analitza com petits canvis en els hàbits quotidians poden reduir despeses.
La temperatura és clau per estalviar
Un dels seus principals avisos té a veure amb els graus que marquem al comandament.
Segons Camarero, cada grau que abaixem la temperatura de l’aire condicionat pot augmentar el consum elèctric aproximadament un 8%.
Per això, posar l’aparell a 20 o 21 graus no sempre és la millor idea, encara que a fora faci molta calor.
L’expert recomana mantenir una temperatura entre 24 i 26 graus, una franja que permet refrescar l’habitatge sense obligar l’aparell a treballar constantment al màxim rendiment.
Compte amb les hores de més consum
Camarero també assenyala que hi ha moments del dia en què utilitzar l’aire condicionat pot sortir més car.
Entre les 21.00 i les 23.00 hores, explica, es concentra un consum elevat perquè moltes persones ja són a casa i fan servir simultàniament aparells elèctrics.
A més, durant aquestes hores l’energia solar deixa d’estar disponible i, si també hi ha poc vent, el sistema elèctric pot haver de recórrer a fonts més cares, com les centrals de gas o de cicle combinat.
Per tant, sempre que la tarifa contractada tingui preus variables segons l’hora, convé revisar quan és més barat consumir electricitat.
Uns filtres bruts poden fer gastar fins a un 30% més
Un altre dels errors més habituals és oblidar el manteniment de l’aire condicionat.
Quan els filtres estan bruts, l’aparell necessita més energia per moure l’aire i mantenir la temperatura desitjada. Segons Camarero, aquesta falta de manteniment pot provocar que el dispositiu consumeixi fins a un 30% més d’energia.
La seva recomanació és clara: netejar els filtres almenys una vegada a l’any, i fer-ho més sovint si l’aparell s’utilitza intensament o hi ha molta pols a l’habitatge.
Com estalviar amb l’aire condicionat
Per reduir el consum, Camarero recomana combinar diversos hàbits senzills: mantenir el termòstat entre 24 i 26 graus, evitar temperatures excessivament baixes, netejar els filtres i vigilar les hores en què l’electricitat és més cara.
També és útil mantenir portes i finestres tancades mentre l’aparell està en funcionament i evitar que entri calor directa a través de persianes o cortines.
La clau és no exigir al sistema de climatització més del necessari.
Refrescar-se sense disparar la factura
En ple estiu, renunciar completament a l’aire condicionat pot ser difícil, especialment durant les onades de calor. Però utilitzar-lo de manera eficient pot marcar una diferència important.
El missatge de José María Camarero és senzill: no cal posar l’aparell al mínim per estar còmodes. Cada grau compta, i una combinació de temperatura moderada, manteniment correcte i ús responsable pot ajudar a mantenir la casa fresca sense disparar el consum de llum.
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