Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
Els experts en formació professional destaquen diversos sectors amb una elevada demanda de treballadors i bones perspectives laborals
Trobar una feina estable, ben remunerada i amb possibilitats de futur és un dels principals objectius de qualsevol treballador. Tot i que la formació acadèmica continua sent un factor important en el mercat laboral, hi ha professions que ofereixen bones oportunitats d’ocupació sense necessitat de disposar d’estudis universitaris.
Segons diversos especialistes en formació professional, existeixen oficis que combinen una forta demanda de personal, salaris competitius i una inserció laboral molt elevada gràcies a la manca de professionals qualificats.
Més de 10 milions de persones sense estudis superiors
Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) indiquen que més de 10 milions de persones a l’Estat espanyol no han cursat estudis superiors. D’aquestes, prop de 2,8 milions no disposen ni tan sols de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).
A més, l’abandonament escolar prematur continua sent una realitat. Segons el Ministeri d’Educació, al voltant del 13% dels joves d’entre 18 i 24 anys no finalitzen els estudis secundaris ni continuen la seva formació.
Malgrat això, els experts recorden que hi ha sectors on l’experiència, la capacitat d’aprenentatge i la formació pràctica tenen més pes que els títols acadèmics.
Els set oficis amb més oportunitats
7. Personal de neteja
És una feina imprescindible en empreses, hospitals, escoles i edificis públics. Requereix constància i responsabilitat, i els salaris acostumen a situar-se entre els 1.100 i els 1.300 euros mensuals.
6. Operari de fàbrica o magatzem
Els sectors de la logística, l’alimentació o l’automoció continuen generant una gran demanda de treballadors. Els sous solen oscil·lar entre els 1.200 i els 1.500 euros mensuals.
5. Cuidador de persones grans
L’envelliment de la població ha incrementat la necessitat de professionals dedicats a l’atenció de la gent gran. Els salaris habituals se situen entre els 1.100 i els 1.400 euros al mes.
4. Repartidor o missatger
L’expansió del comerç electrònic ha convertit aquest perfil en un dels més sol·licitats. Els ingressos acostumen a moure’s entre els 1.300 i els 1.600 euros mensuals.
3. Tècnic en climatització
La instal·lació i manteniment de sistemes de calefacció i aire condicionat ofereix una elevada estabilitat laboral. Amb una formació específica de curta durada, els salaris poden arribar als 2.200-2.600 euros mensuals.
2. Instal·lador de plaques solars
L’impuls de les energies renovables ha disparat la demanda d’aquests professionals. És una de les professions amb més creixement dels darrers anys i permet obtenir sous d’entre 2.200 i 2.600 euros al mes.
1. Electricista: l’ofici més recomanat
Els especialistes situen els electricistes al capdavant de la llista. Es tracta d’una professió amb una demanda molt elevada, possibilitat de treballar tant per compte propi com per a empreses i bones perspectives de futur.
Amb una formació pràctica relativament curta, d’entre dos i tres mesos en alguns casos, un professional experimentat pot arribar a percebre fins a 2.800 euros mensuals, una xifra que pot augmentar si disposa de cartera pròpia de clients.
Oficis amb futur i alta ocupabilitat
Els experts coincideixen que sectors com l’electricitat, la climatització o les energies renovables continuaran necessitant mà d’obra durant els pròxims anys. Per això, consideren que aquestes professions representen una alternativa real per a les persones que busquen una feina estable sense necessitat de cursar estudis universitaris.
L’esforç, la formació pràctica i l’especialització continuen sent, segons els professionals del sector, les claus per accedir a ocupacions amb bones condicions laborals i recorregut de futur.
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