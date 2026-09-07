Té 119 anys i revela què fa per viure tant: així es cuida José Flores Flores
El seu estil de vida sorprèn els experts
Cada vegada vivim més. Els avenços mèdics, una millor alimentació, les vacunes, la prevenció de malalties i unes condicions de vida més favorables han fet augmentar de manera notable l’esperança de vida durant les últimes dècades. Però arribar als 80, als 90 o fins i tot superar els 100 anys no depèn únicament de la genètica: els hàbits saludables, l’activitat física i l’entorn també poden tenir-hi un paper important.
A Espanya, l’esperança de vida se situava el 2024 en els 84,01 anys, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Les diferències entre homes i dones continuen sent significatives: els homes poden esperar viure, de mitjana, uns 81,38 anys, mentre que les dones arriben als 86,53 anys. I una persona que ja ha arribat als 65 anys encara podria viure, de mitjana, gairebé 20 anys més en el cas dels homes i més de 23 anys en el de les dones.
Cada vegada hi ha més persones grans
L’augment de la longevitat, combinat amb una baixa natalitat, està provocant que bona part dels països desenvolupats tinguin poblacions cada vegada més envellides.
Japó és un dels països amb una proporció més elevada de població de més de 65 anys. També destaquen Itàlia, Finlàndia, Portugal i Grècia. Espanya avança en la mateixa direcció i podria convertir-se durant les pròximes dècades en un dels països més envellits del món.
Aquest fenomen respon principalment a dues causes: vivim més anys i neixen menys infants. El resultat és una societat amb més persones jubilades i proporcionalment menys població en edat de treballar.
Viure més anys no sempre significa viure millor
La pregunta, per tant, és inevitable: arribem a grans en bones condicions?
No necessàriament. Allargar l’esperança de vida no garanteix mantenir la mateixa autonomia, mobilitat o qualitat de vida. Amb els anys augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars, deteriorament muscular, problemes ossis, diabetis, artrosi o deteriorament cognitiu, tot i que envellir no significa obligatòriament estar malalt.
També hi ha una qüestió econòmica. Una societat més envellida obliga a revisar la sostenibilitat de les pensions i dels sistemes de cures. Si augmenta el nombre de jubilats i disminueix proporcionalment la població activa, creix la pressió sobre els sistemes públics de protecció social.
Les desigualtats tampoc desapareixen amb la jubilació. Les dones acostumen a percebre pensions inferiors a les dels homes, en part per salaris més baixos durant la vida laboral, interrupcions per cures familiars i trajectòries professionals més curtes.
Què li passa al cos quan envellim?
L’envelliment és un procés progressiu que afecta pràcticament tot l’organisme. Amb els anys es produeixen canvis en les cèl·lules i els teixits que poden alterar el funcionament del cor, els vasos sanguinis, els músculs, els ossos, els ronyons, els pulmons i el sistema immunitari.
Un dels canvis més evidents és la pèrdua progressiva de massa muscular. Si no es treballa la força i no es manté una vida activa, els músculs poden perdre capacitat i això pot acabar dificultant activitats tan quotidianes com caminar, pujar escales o aixecar-se d’una cadira.
El cor i els vasos sanguinis també canvien. Les artèries perden elasticitat i això pot afavorir l’augment de la pressió arterial i dels problemes cardiovasculars.
La pell també reflecteix el pas dels anys. Es torna progressivament més fina, seca i menys elàstica. La pèrdua de col·lagen i elastina facilita l’aparició d’arrugues i flacciditat, mentre que l’exposició acumulada al sol pot accelerar aquest procés.
Per això els especialistes insisteixen que no podem evitar envellir, però sí intentar arribar-hi en millors condicions.
José Flores Flores: 119 anys i un cas extraordinari
En aquest context destaca el cas de José Flores Flores, un agricultor costa-riqueny que assegura haver nascut l’any 1907 i tenir 119 anys.
La seva família treballa perquè la seva edat sigui reconeguda internacionalment, però la certificació definitiva com a persona més longeva del món encara està pendent.
José Flores viu a Costa Rica, a prop de la península de Nicoya, una zona coneguda per la seva elevada concentració de persones centenàries i tradicionalment considerada una Zona Blava.
La seva vida ha estat austera i físicament activa. Va treballar durant dècades com a jornaler agrícola i el moviment formava part del seu dia a dia.
Ell mateix resumeix el seu secret en tres idees: treballar molt, encomanar-se a Déu i menjar sa.
La seva dieta és senzilla i basada en aliments tradicionals com el plàtan, el formatge fresc, les mongetes i l’arròs. També manté rutines fixes i durant molts anys l’activitat física quotidiana ha estat una constant.
Els investigadors, però, recorden que no existeix una fórmula exacta per arribar als 100 anys. En casos com aquest probablement intervenen diversos factors: genètica, alimentació saludable, exercici, relacions socials, entorn familiar i baixos nivells d’estrès.
El repte és arribar-hi bé
El cas de José Flores és excepcional, però reforça una idea cada vegada més repetida pels experts en envelliment saludable: la clau no és només viure més anys, sinó conservar durant el màxim temps possible la salut, l’autonomia i la qualitat de vida.
Mantenir-se actiu, preservar la massa muscular, cuidar l’alimentació, evitar el tabac, moderar l’alcohol, dormir bé i controlar la tensió arterial, el colesterol i el sucre en sang pot contribuir a reduir el risc de moltes malalties associades a l’edat.
Perquè la longevitat no consisteix només a sumar aniversaris, sinó a poder continuar gaudint de la vida a mesura que passen els anys.
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