Els ‘influencers’ passen tots els límits: obliguen a aturar un partit de l’US Open pel seu comportament
El soroll i les gravacions van interrompre la competició
Els influencers s’han convertit en una peça clau per a marques, festivals, competicions esportives i tota mena de grans esdeveniments. Milions de seguidors a les xarxes socials els permeten donar visibilitat a un producte o aconseguir que una cita arribi a públics que, d’una altra manera, potser mai no hi haurien prestat atenció.
La seva capacitat d’influència és enorme. Un vídeo publicat a TikTok, Instagram o YouTube pot acumular milions de reproduccions en poques hores i convertir un esdeveniment en tendència mundial.
Precisament per això, cada vegada més empreses i organitzadors conviden creadors de contingut a estrenes, festivals, competicions esportives o presentacions. El problema arriba quan l’objectiu d’aconseguir la millor fotografia o el vídeo més viral entra en conflicte amb el que realment està passant al seu voltant.
Quan crear contingut acaba molestant els altres
Fer vídeos, parlar davant del mòbil, encendre llums per fer-se una fotografia, aixecar-se constantment o repetir una escena diverses vegades pot semblar normal dins de les xarxes socials. Però aquests comportaments poden resultar especialment molestos en espais on es necessita silenci, concentració o respecte pels participants.
I aquí apareix un debat cada vegada més habitual: on acaba la promoció i comença la falta de respecte?
La presència d’influencers en esdeveniments ja ha provocat altres polèmiques. Alguns creadors han estat criticats per mostrar poc interès pel lloc on havien estat convidats o fins i tot per fer comentaris considerats ofensius cap als protagonistes de l’esdeveniment.
Al Festival de Màlaga, per exemple, la creadora de contingut Ona Gonfaus va generar comentaris després de reaccionar amb un «quina mandra» quan li van demanar que recomanés una pel·lícula.
També a 'La Vuelta de España' es va produir una polèmica amb la ‘influencer’ Erola Jons, contractada per apropar la competició a públics més joves. Alguns dels seus comentaris sobre els ciclistes van ser interpretats com una falta de respecte, especialment quan es va referir a Tadej Pogacar com a «Pogachitar».
El problema arriba a l’US Open
Ara la controvèrsia ha arribat fins a un dels tornejos de tenis més importants del món: l’US Open.
Durant un partit entre Naomi Osaka i Anastasia Zakharova, un grup de creadors de contingut situat en una de les llotges va començar a fer fotografies, vídeos i balls mentre es disputava el partit.
La situació va arribar a ser tan molesta que el jutge de cadira Kader Nouni va haver d’aturar momentàniament el joc.
«Nois, si us plau, a la llotja que hi ha darrere meu. Gràcies. Nois, si us plau, seieu», va demanar el jutge.
No es tractava només d’una qüestió de protocol. En el tenis professional, el silenci durant els punts és especialment important perquè qualsevol soroll o moviment pot afectar la concentració dels jugadors.
Ballant i fent vídeos mentre les jugadores competien
Les imatges dels influencers ballant i gravant contingut en plena competició no van trigar a circular per les xarxes socials.
Precisament les mateixes plataformes que els havien portat fins a l’esdeveniment van convertir el seu comportament en viral i van alimentar les crítiques.
La situació va reobrir el debat sobre si els grans esdeveniments haurien d’imposar normes més estrictes als creadors de contingut convidats.
Perquè una cosa és mostrar als seguidors què es viu des de dins de l’US Open i una altra és interferir directament en el desenvolupament d’un partit.
Els mateixos tenistes entren en el debat
El rus Daniil Medvedev va adoptar una posició més conciliadora. El tenista considera que els creadors de contingut poden ser una eina molt útil per promocionar aquest esport.
Segons Medvedev, com més persones coneguin i segueixin el tenis, millor. Per això defensa la presència dels ‘influencers’, encara que reconeix que cal corregir determinats comportaments quan interfereixen en els partits.
Molt més contundent va ser la tenista nord-americana Jèssica Pegula.
Pegula admet que els ‘influencers’ poden ajudar a mostrar l’experiència de l’US Open a nous públics, però considera que hi ha una línia que no s’hauria de traspassar.
«Hi ha gent allà baix intentant competir i és la seva carrera i la seva feina. Em sembla una mica irrespectuós», va assegurar.
Influència sí, però amb límits
La polèmica posa damunt la taula una realitat difícil d’ignorar. Els creadors de contingut tenen cada vegada més pes en la promoció de grans esdeveniments i poden aconseguir que una competició arribi a milions de persones que habitualment no la seguirien.
Però aquesta influència també comporta responsabilitats.
Quan l’objectiu principal passa a ser aconseguir ‘likes’, visualitzacions i vídeos virals, es corre el risc d’oblidar que darrere d’aquests esdeveniments hi ha esportistes, artistes o professionals que estan treballant.
El que ha passat a l’US Open 2026 és un bon exemple: una acció pensada per generar contingut va acabar provocant exactament el contrari del que s’esperava. En lloc de parlar del partit, les xarxes van acabar parlant del comportament dels ‘influencers’.
I el debat continua obert: els influencers ajuden a donar visibilitat als grans esdeveniments o, en determinats moments, acaben convertint-se en una molèstia per als seus veritables protagonistes?
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