La tornada de vacances pot passar factura: ansietat, cansament i saturació en tornar a la rutina
No afecta tothom igual i sol ser temporal
Tornar de vacances no sempre és fàcil. Després de dies o setmanes amb menys obligacions, horaris més flexibles i més temps de descans, reprendre de cop la feina, els estudis o les responsabilitats familiars pot provocar cansament, irritabilitat, ansietat, apatia o sensació de saturació.
És el que popularment es coneix com a síndrome postvacacional, un conjunt de símptomes relacionats amb el procés d’adaptació a la rutina després d’un període de descans. Tot i que no està reconegut com una malaltia en les principals classificacions mèdiques, els especialistes admeten que és un fenomen freqüent.
Li passa a tothom?
No. La síndrome postvacacional no afecta totes les persones de la mateixa manera ni amb la mateixa intensitat.
Hi ha qui recupera la rutina sense gaire dificultat, mentre que altres persones poden necessitar dies per tornar a adaptar-se. La manera com s’han viscut les vacances, les condicions de la feina, el nivell d’estrès previ, la qualitat del descans o els problemes personals poden influir en aquesta resposta.
També pot ser més difícil tornar quan les vacances han suposat una desconnexió molt intensa o quan la persona ja arrossegava estrès laboral, esgotament o insatisfacció abans de marxar.
Per què apareix després de les vacances?
La psicòloga Estíbaliz Barrasa explica que «cansament, apatia, irritabilitat, ansietat o sensació de saturació poden aparèixer quan intentem recuperar el ritme de cop».
Durant les vacances és habitual canviar els horaris de son, anar a dormir i llevar-se més tard, menjar a hores diferents o reduir considerablement les obligacions.
Quan es torna a la rutina habitual de manera brusca, l’organisme necessita un període d’adaptació. Els canvis de son, per exemple, poden alterar temporalment el ritme circadiari, el rellotge intern que regula el descans i bona part dels processos del cos.
A més, moltes persones utilitzen les vacances per desconnectar de problemes o preocupacions. El problema arriba quan, en tornar, totes aquelles responsabilitats continuen allà.
Aquesta realitat pot generar decepció, sensació de buit, estrès, dificultat per concentrar-se o problemes per prendre decisions.
Quan tot torna de cop
Un dels principals problemes és intentar recuperar immediatament el mateix nivell de rendiment que abans de les vacances.
Correu electrònic acumulat, tasques pendents, reunions, horaris escolars, gestions familiars... Tot pot coincidir en els primers dies i provocar una forta sensació de sobrecàrrega.
«Tornar a la rutina després de les vacances pot remoure més del que sembla», adverteix Barrasa.
Això no vol dir necessàriament que hi hagi un problema greu. En molts casos, aquests símptomes desapareixen a mesura que la persona torna a acostumar-se als horaris i a les obligacions.
Què hem de fer per superar la síndrome postvacacional?
Els experts recomanen evitar voler tornar al cent per cent des del primer dia.
Estíbaliz Barrasa insisteix que «no es tracta d’exigir-te funcionar com si res, sinó de donar-te un marge per adaptar-te».
Una de les principals recomanacions és recuperar els horaris de manera progressiva, especialment els de dormir i despertar-se. També és important respectar les hores de son, mantenir una alimentació regular i continuar fent activitat física.
Els primers dies també pot ajudar evitar omplir tota l’agenda de compromisos i prioritzar les tasques realment necessàries.
La psicòloga Cristina Rosa Gil ho resumeix així: «Comença pel que és important. La resta pot esperar una mica».
No abandonis tot allò que et feia sentir bé
Tornar a treballar no significa haver de renunciar completament a les rutines agradables de les vacances.
Els especialistes recomanen mantenir petits espais de descans i desconnexió durant la setmana: passejar, fer esport, llegir, quedar amb amics o reservar estones sense obligacions.
Aquest tipus d’activitats poden facilitar l’adaptació i evitar que la diferència entre vacances i rutina sigui tan brusca.
També convé intentar no concentrar totes les activitats agradables exclusivament en els períodes de vacances. Incorporar-les al dia a dia pot contribuir a millorar el benestar emocional durant tot l’any.
Quan hauríem de preocupar-nos?
El malestar postvacacional acostuma a ser temporal. Però si l’ansietat, la tristesa, l’insomni o l’apatia són molt intensos, duren massa temps o interfereixen clarament en la vida quotidiana, pot ser convenient demanar ajuda professional.
Entre els senyals que cal tenir en compte hi ha la pèrdua d’interès per activitats que abans agradaven, una sensació persistent de buit, problemes importants de son o una incapacitat continuada per concentrar-se.
En aquests casos, els experts recorden que podria haver-hi altres factors darrere del malestar i no simplement una dificultat per tornar de vacances.
Per això Barrasa recomana escoltar què hi ha darrere d’aquesta sensació: «Cuidar-te també és escoltar-te en els moments de transició».
En definitiva, tornar de vacances pot costar, però intentar recuperar totes les obligacions de cop pot fer-ho encara més difícil. Donar-se temps, recuperar progressivament els horaris i conservar espais de descans, exercici i oci són algunes de les claus per tornar a la rutina sense que el canvi passi factura.
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