Una casa prefabricada per menys de 9.000 euros? Això inclou aquest model que triomfa a Amazon
L’habitatge modular incorpora cuina, bany i porxo, però el preu anunciat és només el punt de partida i pot variar segons les opcions escollides
Les cases prefabricades continuen guanyant protagonisme com una alternativa a l’habitatge tradicional, especialment en un context marcat pels elevats preus de compra i l’interès creixent per les construccions modulars.
Entre les propostes que han despertat més curiositat les darreres setmanes destaca un model comercialitzat a través d’Amazon que anuncia un preu inicial de 8.279 euros i que inclou elements habituals d’un habitatge convencional, com ara cuina, bany i porxo exterior.
Ara bé, els experts recorden que aquest tipus d’anuncis s’han de llegir amb detall, ja que el cost final acostuma a dependre de múltiples factors i serveis addicionals.
Un habitatge modular i ampliable
El model, fabricat per l’empresa YG Machinery, es presenta com una casa modular expandible. Això significa que l’estructura es transporta en un format compacte i que, un cop instal·lada, es desplega per augmentar la superfície útil.
Aquest sistema permet facilitar el transport i adaptar l’espai a diferents necessitats, una de les característiques que expliquen l’interès creixent per aquest tipus de construccions.
Tot i això, el preu anunciat no correspon necessàriament a la configuració final que rebrà el comprador.
El preu pot augmentar considerablement
La mateixa fitxa del producte indica que l’habitatge ofereix diverses opcions de personalització que poden modificar el pressupost inicial.
Entre els elements que es poden adaptar hi ha:
- El tipus de terra.
- Les finestres.
- La coberta.
- Les portes.
- La terrassa exterior.
- El nombre d’habitacions.
- La distribució interior.
Per aquest motiu, el fabricant recomana contactar prèviament abans de formalitzar la compra per conèixer el cost exacte segons les característiques escollides.
A més, cal tenir en compte que la casa requereix muntatge i instal·lació, uns conceptes que no sempre estan inclosos en el preu publicitat.
Cuina i bany equipats
Un dels aspectes més destacats del model és que no es tracta d’una estructura completament buida.
Segons les especificacions del fabricant, l’habitatge incorpora una cuina equipada amb aigüera d’acer inoxidable i connexions de fontaneria, així com un bany amb:
- Vàter.
- Dutxa.
- Escalfador d’aigua.
Això permet disposar d’un espai funcional des del primer moment, tot i que les connexions definitives als serveis bàsics dependran de les característiques del terreny on s’instal·li.
Estructura metàl·lica i resistència a la corrosió
La construcció està fabricada amb perfils d’acer estructural i revestiments destinats a protegir l’habitatge de la corrosió i del desgast provocat per la intempèrie.
Segons el fabricant, aquesta és una de les claus per garantir la durabilitat i l’estabilitat de l’estructura a llarg termini.
Un porxo exterior per ampliar l’espai
A l’exterior també destaca la presència d’un porxo frontal, concebut com una zona addicional de descans o d’ús social.
Aquest espai pot servir per instal·lar-hi mobiliari exterior, crear una zona d’ombra o ampliar la sensació d’espai disponible, especialment en entorns rurals o parcel·les de petites dimensions.
Per a què es pot utilitzar?
La configuració modular permet destinar l’habitatge a usos molt diversos. El fabricant planteja opcions com ara:
- Habitatge habitual.
- Segona residència.
- Casa de vacances.
- Allotjament per a convidats.
- Habitatge de lloguer.
- Despatx o espai de treball independent.
Aquesta flexibilitat és un dels principals atractius del sector de les cases prefabricades, que continua expandint-se tant a l’Estat espanyol com a la resta d’Europa.
Un preu atractiu, però amb matisos
Tot i que els 8.279 euros anunciats poden resultar molt cridaners, la realitat és que aquesta xifra correspon al preu base d’una estructura modular personalitzable.
El cost final dependrà de les modificacions escollides, del transport, del muntatge, de les connexions als subministraments i, en molts casos, dels tràmits urbanístics necessaris per instal·lar-la legalment.
Per això, més que una casa completa llesta per habitar per menys de 9.000 euros, es tracta d’una proposta modular amb un preu inicial especialment competitiu que pot incrementar-se de manera significativa en funció de les necessitats de cada comprador.
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