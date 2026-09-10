Un estudi revela quines són les destinacions més visitades en cotxe aquest estiu: la Costa Brava hi és
EasyPark i Arrive analitzen els hàbits d’estacionament dels conductors durant les vacances
Un estudi sobre mobilitat estival a Espanya ha analitzat quines han estat les destinacions més freqüentades en cotxe durant els mesos d’estiu i ha permès diferenciar clarament els hàbits dels conductors estrangers i dels conductors nacionals.
L’anàlisi ha estat elaborada per la companyia especialitzada en mobilitat EasyPark, en col·laboració amb Arrive, i es basa en el comportament d’estacionament dels usuaris. A partir d’aquestes dades, les dues empreses han pogut determinar quins municipis han registrat més activitat de conductors i quins patrons de desplaçament s’han repetit més durant el període vacacional.
Els resultats mostren que el cotxe privat continua sent una de les opcions més utilitzades durant les vacances d’estiu, especialment per la flexibilitat que ofereix a l’hora de combinar grans ciutats, destinacions costaneres i zones d’interior.
Sóller, la destinació preferida dels conductors estrangers
Una de les conclusions més destacades de l’estudi és el lideratge de Sóller, a Mallorca, entre els conductors internacionals.
La localitat mallorquina se situa com la destinació espanyola més visitada en cotxe pels turistes estrangers i registra un volum de conductors que gairebé quadruplica el de la segona ciutat de la classificació.
En segon lloc, apareix Marbella, a la Costa del Sol, mentre que Campos, també a les Illes Balears, ocupa la tercera posició. Sant Feliu de Guíxols, a la Costa Brava, completa els primers llocs de la classificació.
Aquestes dades confirmen una clara preferència del turisme internacional per les zones costaneres i, especialment, pels entorns mediterranis durant els mesos d’estiu.
Alemanya lidera l’origen dels conductors internacionals
L’estudi també ha analitzat la procedència dels conductors estrangers que s’han desplaçat en cotxe per Espanya.
Alemanya ocupa la primera posició amb més de 24.000 usuaris únics, seguida de França, Itàlia, els Països Baixos i Suècia.
Aquest rànquing permet observar que bona part de la mobilitat turística internacional en cotxe prové de països europeus amb una forta tradició de viatges per carretera.
Madrid encapçala els desplaçaments dels conductors espanyols
En el cas dels conductors nacionals, el patró és diferent. Els desplaçaments es distribueixen de manera més equilibrada entre grans capitals, municipis costaners i destinacions d’interior.
Madrid lidera clarament la classificació i registra un volum d’activitat que gairebé triplica el de la Corunya, situada en segona posició.
Marbella ocupa el tercer lloc i presenta una dada especialment significativa: és l’únic municipi que apareix simultàniament entre les destinacions preferides pels conductors espanyols i pels estrangers.
Per la seva banda, Segòvia també apareix en la classificació, fet que confirma que les ciutats d’interior continuen mantenint atractiu durant les vacances d’estiu.
Què conclou l’estudi?
Una de les principals conclusions de l’anàlisi d’EasyPark i Arrive és que el vehicle privat permet als viatgers combinar diferents tipus de destinacions en un mateix trajecte o estada.
Els usuaris poden passar de grans nuclis urbans a municipis de costa o a zones rurals amb més facilitat que amb altres mitjans de transport, especialment en llocs on la cobertura de transport públic és més limitada.
L’estudi reforça així la idea que la mobilitat en cotxe durant l’estiu continua molt vinculada a la llibertat de moviments, a la possibilitat de canviar d’itinerari i a l’accés a destinacions menys connectades.
En conjunt, les dades dibuixen dues tendències diferenciades: els turistes estrangers mostren una clara preferència per la costa mediterrània, mentre que els conductors espanyols reparteixen els seus desplaçaments entre capitals, litoral i municipis d’interior.
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