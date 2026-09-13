Els tallats de cabells que marcaran la tardor-hivern 2026: naturalitat, capes i poc manteniment
La nova temporada aposta per canvis subtils, moviment natural i pentinats fàcils de mantenir
La temporada tardor-hivern 2026 arriba amb un canvi clar en les tendències de bellesa: s’acaben, almenys de moment, les transformacions radicals. Aquesta temporada,les tallades de cabells aposten per una imatge més natural, còmoda i fàcil de mantenir, amb capes suaus, moviment i personalització.
La idea no és sortir de la perruqueria amb un canvi irreconeixible, sinó adaptar els cabells a les faccions, la textura i l’estil de vida de cada persona. Una tendència que també s’està veient entre les celebrities, amb actrius que han apostat per talls curts, capes que emmarquen el rostre o serrells lleugers.
La naturalitat marca la tardor-hivern 2026
La gran tendència de la temporada és el minimalisme capil·lar. Els experts coincideixen que cada vegada es busquen més talls que funcionin bé sense necessitat de passar molta estona davant del mirall.
Això es tradueix en capes més suaus, acabats menys rígids, volum natural i talls capaços d’adaptar-se a la textura original dels cabells.
Felicitas Ordás, presidenta de Fígaro Street, la passarel·la de tendències capil·lars impulsada pel Club Fígaro, defensa precisament aquesta personalització. Segons l’experta, el tall s’ha d’adaptar a les faccions, la textura dels cabells i l’estil de vida de cada persona.
Aquesta mateixa línia també apareix entre les tendències internacionals de tardor, que aposten per bobs tous, capes que emmarquen el rostre, shags suaus i serrells lleugers.
El 'butterfly', les capes que continuen triomfant
Un dels grans protagonistes és la tallada butterfly, caracteritzat per combinar capes curtes a la part superior amb altres de més llargues.
Aquesta estructura permet crear volum i moviment sense haver de renunciar a la llargada de la cabellera. També pot donar més cos als cabells fins i descarregar les cabelleres més gruixudes.
És especialment afavoridor en rostres rodons o quadrats, ja que les capes ajuden visualment a allargar i suavitzar les faccions.
El fenomen ha anat encara més enllà amb el butterfly bob, una versió més curta que està guanyant protagonisme aquesta tardor. Segons British Vogue, les cerques d’aquest tall han crescut notablement i s’ha convertit en una opció molt demandada als salons.
Entre les celebrities que han ajudat a popularitzar versions del butterfly hi ha Selena Gomez i Jenna Ortega, que han lluït interpretacions més curtes d’aquest estil.
Jennifer Lawrence aposta pel serrell papallona
Una de les actrius que acaba d’adaptar aquesta tendència a la tardor és Jennifer Lawrence.
L’actriu ha estrenat aquest setembre un butterfly bangs, o serrell papallona, creat pel perruquer de celebrities Chris Appleton. Es tracta d’un serrell amb volum i moviment que comença aproximadament a l’altura dels pòmuls i es va integrant progressivament amb la resta de la cabellera.
És una manera de renovar els cabells sense necessitat de fer un tall radical i encaixa perfectament amb la filosofia de la tardor 2026: petits canvis que transformen el conjunt.
'Face framing layers': canviar sense perdre llargada
Una altra de les grans apostes són les face framing layers, és a dir, les capes dissenyades específicament per emmarcar la cara.
Aquest tall és especialment interessant perquè permet personalitzar molt el resultat. Pot ajudar a afinar visualment un rostre rodó, suavitzar unes faccions més angulars o equilibrar una cara allargada.
A més, no obliga a retallar gaire la melena, ja que la major part del treball es concentra al voltant del rostre.
Precisament les capes frontals suaus i els serrells lleugers formen part de les principals tendències capil·lars d’aquesta tardor, amb una clara preferència per resultats menys estructurats i més naturals.
'Curly shag': els rínxols guanyen llibertat
Les persones amb cabells arrissats també tenen una tendència clara aquesta temporada: el curly shag.
És un tall amb múltiples capes que permet repartir el volum i potenciar el moviment natural dels rínxols. Funciona especialment bé en cabelleres gruixudes o molt denses, perquè ajuda a donar forma sense acumular tot el pes a les puntes.
En cabells fins, també es pot adaptar utilitzant capes més discretes per evitar perdre densitat.
La filosofia és la mateixa que domina tota la temporada: aprofitar la textura natural dels cabells en lloc d’intentar transformar-la constantment.
El 'bixie' es converteix en un dels grans talls de 2026
Entre totes les tendències, el bixie és probablement una de les més visibles entre les celebrities.
El seu nom ja dona una pista: és una combinació entre un bob i un pixie. És més llarg que un pixie tradicional, però més curt i desimbolt que un bob clàssic.
El gran avantatge és que proporciona densitat i moviment als cabells fins, però també es pot adaptar a cabells gruixuts per descarregar volum.
I aquí les actrius sí que han tingut un paper important. Zendaya ha lluït diverses versions del bixie durant 2026, des de propostes amb textura natural fins a acabats molt més polits.
També Kristen Stewart ha apostat aquest any per aquest tall, demostrant que pot passar d’un estil més rebel i desimbolt a un acabat molt més sofisticat.
Altres noms que s’han sumat al fenomen són Jessie Buckley, Florence Pugh i Sharon Stone, mentre que Helen Mirren també ha lluït una versió asimètrica del bixie aquest 2026.
Menys hores davant del mirall
Si alguna cosa comparteixen totes les tallades de cabells de tardor-hivern 2026 és la voluntat de simplificar les rutines.
El butterfly, les face framing layers, el curly shag i el bixie busquen que sigui el mateix tall el que generi moviment, volum o textura sense necessitat de treballar-lo excessivament cada dia.
Per això, la temporada deixa en segon pla les línies extremadament rígides i les transformacions difícils de mantenir i posa el focus en una bellesa més natural.
La tendència que arriba aquesta tardor-hivern 2026 és, en definitiva, clara: menys transformació radical i més personalització. El millor tall ja no és necessàriament el que més crida l’atenció, sinó aquell que s’adapta als cabells, afavoreix el rostre i continua funcionant quan sortim de la perruqueria.
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