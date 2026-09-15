Els psicòlegs coincideixen: Aquests són els senyals que algú és emocionalment immadur
La manera de reaccionar davant els conflictes, les crítiques o la frustració pot revelar molt més del que sembla
Fer-se gran no sempre significa haver desenvolupat una bona gestió emocional. La maduresa no depèn tant de l'edat com de la capacitat per afrontar els problemes, assumir responsabilitats i relacionar-se de manera saludable amb els altres.
Segons diversos professionals de la psicologia, hi ha determinats comportaments recurrents que poden indicar una manca de maduresa emocional i que, a la llarga, poden generar tensions en la parella, la família, les amistats o fins i tot a la feina.
Reaccions exagerades davant la frustració
Una de les característiques més habituals és la dificultat per gestionar situacions que no surten tal com s'esperava.
Les persones emocionalment immadures acostumen a reaccionar amb enfadaments desproporcionats, dramatitzacions constants o silencis utilitzats com a càstig. Davant una decepció o un contratemps, els costa mantenir la calma i buscar solucions de manera constructiva.
Aquest tipus de resposta sol acabar complicant encara més els conflictes en lloc de resoldre'ls.
Mai tenen la culpa de res
Un altre tret habitual és la incapacitat per assumir errors propis.
Quan apareix un problema, aquestes persones tendeixen a culpar els altres, buscar excuses o justificar constantment les seves accions. Reconèixer una equivocació o demanar disculpes pot resultar especialment difícil perquè interpreten qualsevol error com una amenaça a la seva autoestima.
Aquesta actitud acostuma a desgastar les relacions personals amb el pas del temps.
Eviten afrontar els problemes
En comptes d'encarar els conflictes, moltes vegades opten per esquivar-los.
Poden canviar de tema, fer veure que no ha passat res, desaparèixer temporalment o posar-se immediatament a la defensiva. Tot i que aquesta estratègia pot generar una sensació d'alleujament momentània, la realitat és que els problemes continuen existint i acostumen a fer-se més grans.
Necessiten tenir sempre la raó
La discrepància forma part de qualsevol relació sana. Tanmateix, les persones emocionalment immadures sovint viuen qualsevol desacord com una derrota personal.
Els costa escoltar opinions diferents, negociar o acceptar que poden estar equivocades. Per a elles, una conversa es converteix fàcilment en una competició on l'objectiu és imposar el propi punt de vista.
Les crítiques les afecten excessivament
Rebre una observació negativa o una crítica constructiva forma part de la vida quotidiana. La diferència és com es gestiona.
Una persona amb una bona maduresa emocional és capaç d'escoltar, reflexionar i valorar si hi ha algun aspecte que pot millorar. En canvi, una persona immadura acostuma a interpretar qualsevol crítica com un atac personal i respon amb enfadament, justificacions o victimisme.
Volen ser sempre el centre d'atenció
També és freqüent observar una necessitat constant de reconeixement.
Aquestes persones poden monopolitzar les converses, buscar permanentment validació externa o sentir-se molestes quan l'atenció recau sobre algú altre. En alguns casos, els costa empatitzar amb les necessitats dels altres perquè prioritzen sistemàticament les seves pròpies.
Hostilitat i impulsivitat
Quan les coses no surten com volen, poden reaccionar amb comentaris feridors, sarcasmes, actituds passiu-agressives o comportaments impulsius.
No es tracta d'una reacció puntual que qualsevol persona pot tenir en un mal moment, sinó d'un patró repetit que acaba deteriorant les relacions personals i professionals.
La maduresa emocional també s'aprèn
Els experts recorden que la maduresa emocional no és una qualitat innata, sinó una habilitat que es pot desenvolupar al llarg de la vida.
Aprendre a gestionar les emocions, assumir responsabilitats, escoltar els altres i acceptar els errors són alguns dels passos que permeten construir relacions més sanes i afrontar els conflictes de manera molt més efectiva.
En definitiva, la maduresa no consisteix a evitar els problemes, sinó a saber respondre-hi amb serenitat, responsabilitat i respecte cap als altres.
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