Ni punxes ni xarxes: les plantes que poden ajudar-te a mantenir els coloms lluny del balcó
Algunes espècies aromàtiques i ornamentals poden convertir finestres i terrasses en espais molt menys atractius per a aquestes aus
Amb l'arribada del bon temps, és habitual obrir finestres i balcons per refrescar la casa. Però aquest gest també comporta la visita d'alguns convidats poc desitjats, com ara els coloms, que sovint s'aturen a les baranes, ampits i terrasses.
Més enllà de les molèsties, la seva presència pot acabar provocant taques, brutícia i desperfectes en el mobiliari exterior. Per això, moltes persones busquen alternatives senzilles per evitar que s'hi instal·lin.
Les olors que no agraden als coloms
Diversos experts en jardineria apunten que determinades plantes poden actuar com a repel·lents naturals. Tot i que no existeix una fórmula miraculosa, algunes espècies desprenen aromes que resulten poc agradables per a aquestes aus.
A més, tenen l'avantatge d'aportar color, vegetació i una aroma agradable per a les persones.
Cinc plantes que poden ajudar
Una de les opcions més populars és l'espígol, conegut per la seva olor intensa i per la facilitat de cultiu. També destaca el romaní, una planta molt resistent que s'adapta bé als balcons assolellats.
L'alfàbrega és una altra alternativa habitual, especialment durant els mesos més càlids. A banda de ser útil a la cuina, el seu aroma pot contribuir a mantenir allunyats alguns animals.
Entre les opcions menys conegudes hi ha l'herba gatera, que desprèn una olor característica, i els cactus, que no repel·leixen els coloms per l'aroma sinó perquè les seves espines dificulten que s'hi puguin posar còmodament.
Altres mesures efectives
Les plantes poden ajudar, però si el problema és recurrent sovint cal combinar-les amb altres solucions.
Mantenir el balcó net, evitar deixar restes de menjar i eliminar possibles punts de refugi són algunes de les mesures més recomanades. En els casos més persistents, també es poden instal·lar sistemes específics de protecció com xarxes o elements dissuasius homologats.
Un balcó més agradable i amb menys visites
Apostar per plantes aromàtiques és una manera senzilla de decorar la terrassa i, alhora, reduir la presència de coloms. Espígol, romaní, alfàbrega, herba gatera i cactus són algunes de les opcions més utilitzades per convertir finestres i balcons en espais menys atractius per a aquestes aus sense recórrer a productes químics ni solucions agressives.