En un entorn únic a pocs quilòmetres de Barcelona hi ha La Roca Village, el millor pla de ‘shopping’ per avançar les compres de Nadal. I és que, des del 16 de novembre al 27, La Roca Village posa la catifa vermella per celebrar un Black Friday mai abans vist.

Dotze dies en què les més de 150 firmes nacionals i internacionals més en tendència esperen el visitant amb moda, accessoris i productes ‘beauty’ a preus irresistibles. Sens dubte el moment de l'any ideal per renovar aquelles peces bàsiques de fons d'armari que duren anys, donar-se un caprici seguint les tendències de la temporada, aconseguir la ‘it bag’ que fa mesos que volem o, ¿per què no?, avançar les compres de Nadal (o d'amic invisible). Com no podia ser d'una altra manera, aquest també és el millor destí per trobar regals infal·libles per deixar a sota l'arbre. Des de clàssics amb què encertaràs segur fins a idees originals per sorprendre els que més estimes.

El pla és rodó si tenim en compte que, sense sortir de La Roca Village, podem prendre alguna cosa o gaudir a més d'un bon àpat o piscolabis en algun dels espots gastronòmics amb opcions per a tots els gustos que hi ha repartits pel Village. Amb amics, en parella o en família, visitar La Roca Village aquest Black Friday esdevindrà un pla difícil de superar.

Compres intel·ligents per a tota la família

Boutiques amb les millors marques de moda femenina i masculina, roba esportiva prèmium, opcions per als més petits de la casa, botigues de productes de bellesa, els accessoris més desitjats i fins i tot productes gurmet. Tant se val el que busquis, aquí ho trobaràs i beneficiant-te a més de preus i promocions d'allò més interessants.

La Roca Village està ubicada a només 40 minuts de Barcelona, amb la Costa Brava i el Maresme a ben poca distància. Disposen d´un horari amplíssim i ininterromput de 9.00 a 21.00 i del servei Shopping Express®, una línia oficial diària d´autocar de luxe directe des del centre de Barcelona fins a La Roca Village que es pot reservar via web. L'opció perfecta per als que no disposen de vehicle a la ciutat. Per això, és millor planificar la visita amb antelació descarregant la seva app i explorar el mapa interactiu per traçar la ruta de botigues i, per descomptat, registrar-se per obtenir el QR de ‘membership’ que es pot escanejar amb cada compra, obtenir beneficis extra i millorar l’experiència de ‘shopping’.

La Roca Village des de casa (també en Black Friday)

I, si no et pots desplaçar fins a la Roca Village, tens a la teva disposició el servei 'La Roca Village des de Casa'. Una manera de fer ‘shopping’ i de beneficiar-te de totes les ofertes del Black Friday sense moure't del sofà. És tan senzill com contactar amb la boutique que prefereixis a través de WhatsApp, correu electrònic o telèfon i repassar el catàleg o comentar directament què és el que necessites. Les persones a l'altra banda del dispositiu t’enviaran fotos, talles i preus. Un cop triada la compra s'encarregaran d’enviar-te-la a casa embolicada amb tot l'amor i en un temps rècord. No pot ser més còmode!

Aquest Black Friday et sobraran els motius per escapar-te al Village… El lloc on la moda dels teus somnis es fa realitat!