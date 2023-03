Mercadona és una de les cadenes més importants a Espanya, sinó la que més, i en gran part aquest èxit és culpa d'elaborar els seus propis productes sota la marca blanca, sempre a preus low cost que són més baixos que els de les marques habituals que comercialitzen aquest producte. Sí, últimament els preus de la cadena estan pujant, encara que siguin a les seves pròpies marques, com tot, però al final continuen sent més barats que els d'altres superfícies.

Aleshores, la pròpia existència d'aquestes marques blanques és una forma més que eficaç d'estalviar una mica de diners amb cada compra que facis en algun dels supermercats de la cadena valenciana, i això és el que ens indica recentment un vídeo publicat a TikTok.

Al final, marques blanques com les que té Mercadona, com ara Hacendado (alimentació), Deliplus (bellesa) o Bosque Verde (neteja); solen estar elaborades per altres marques que solen comptar amb més prestigi. Aquest és el cas de la cadena valenciana, cosa que ens presenta el vídeo esmentat com un gran truc per estalviar diners a cadascuna de les nostres compres.

Com diem, el truc per estalviar diners a Mercadona és fixar-se en productes similars d'Hacendado i d'altres marques, i al vídeo se'ns mostra un parell de productes. Per exemple, està a la venda la salsa d'allioli de la marca Chovi, amb un preu d'1,35€, mentre que també hi ha la d'Hacendado, per un preu d'1,10€, fet que suposa un estalvi de 25 cèntims .

Encara millor que aquest estalvi és el fet que, si mires l'envàs, veuràs que la salsa de Hacendado està elaborada per Chovi, per això és pràcticament el mateix producte però més barat.

Això passa també amb la gran varietat de pizzes refrigerades de la marca Hacendado, similars a les que sempre ha tingut a la venda Casa Tarradellas, fins i tot les d'Hacendado han estat elaborades per la mateixa marca, per la qual cosa et pots portar la màxima qualitat però més barata en comprar les d'Hacendado. Això passa també amb productes de bellesa, higiene i neteja.