Les festes de Setmana Santa són a tocar, i és que queda menys de tres setmanes perquè se celebrin. En aquestes, sempre hi trobem tradicions com els ous de xocolata, els conills de Pasqua i altres figures de xocolata.

És per això que Mercadona ha ampliat el seu assortiment de xocolates fins que finalitzin les festes. A partir d'aquest dijous 16 de març, podreu trobar a les prestatgeries una gran varietat de xocolates. Entre els productes estrella es destaca el conill de xocolata, l'assortiment de xocolata i els ous disquets.

Hi ha una gran diversitat de productes, aquí et deixem el preu de cadascun:

La figura del conill de xocolata amb llet (1,80€)

La figura Bipack que conté un pollastre i un conill de xocolata (3,50€)

L'assortiment de xocolates (2,70€)

Els ous disquets de xocolata blanca i amb llet (2,90€)

Ous Maxi amb sorpresa de 'My Little Pony' i 'Pokemon' (3,90€)

Dolços farcits de llet amb avellanes (2,20€)

L'ouera Cadbury que conté quatre ous de xocolata amb llet farcits (2,50€)

Les piruletes de xocolata decorades amb conills, ous i pollets (1,90€)

Aquestes novetats són l'excusa perfecta per donar aquest punt dolç a aquests dies festius, i és que si ets molt xocolater no et podràs resistir a aquestes temptacions. Ara tu decideixes si optes per la tradicional figura del conill, o si prefereixes tastar la xocolata en diferents formats.