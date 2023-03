Els clients d’ING han de tenir en compte una novetat important quant als pagaments fets a través de Bizum, el mètode més popular per formalitzar enviaments instantanis de diners a través del mòbil: a partir d’aquest 22 de març els usuaris d’aquest banc ‘online’ ja no rebran el fins ara necessari SMS per aprovar les operacions amb aquesta aplicació.

«Al seu lloc hauràs d'utilitzar la clau de validació mòbil o, si tens Android, podràs utilitzar identificació per empremta/Face ID», segons informa l'entitat als seus usuaris a través d'un missatge. Bizum ha relegat a un segon pla les transferències de baix import com la solució ideal per fer els petits pagaments quotidians, i ofereix la possibilitat de fer pagaments o sol·licitar diners de manera còmoda i segura a través d'un 'smartphone'.