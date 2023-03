L'empresa "Vegano por accidente spain" ha publicat el seu compte de Twitter que les napolitanes de xocolata del supermercat Consum deixen de ser aptes per a vegans perquè contenen l'additiu E-904. Aquest additiu està compost per goma laca o Shellac. La goma laca, segons "Vegano por accidente spain", porta excrements de cucs i com sabem, les dietes veganes són molt estrictes envers menjar productes que provinguin d'animals o derivats dels mateixos. Així doncs, l'additiu E-904 com prové dels cucs, ja deixa de ser apte per a vegans.

La llet, la carn, els ous o la mel, són un exemple d'aliments que no poden menjar els vegans, i ara, tampoc, les napolitanes de xocolata. La goma laca s'afegeix a diversos aliments perquè serveix com a agent de recobriment extern amb efecte brillant. S'utilitza per a recobrir la fruita, els dolços, les postres, els caramels...

Què opina l'OCU envers l'additiu E-904?

Segons l'OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) els components de l'additiu E-904 són goma laca i Shellac. Aquests components s'utilitzen per a molts aliments: xiclets, caramels, grans de cafè, fruita, suplements alimentaris en forma de pastilla... Realment, s'utilitza moltíssim i mai ha causat cap efecte advers, almenys, conegut, fins al moment. I la fruita, sovint, porta goma laca per tal que duri més i perquè no hi creixin fongs.

La goma laca s'obté de la cotxinilla de la laca, un insecte originari del Sud-Est Asiàtic. Aquest insecte, crea una resina i aquesta resina és la que s'utilitza com a additiu tant per a productes alimentaris com per a productes d'estètica i per a la conservació de mobles, per exemple. Així doncs, no hi ha cap indici que la goma laca sigui provinent dels excrements de cucs, però sí provinent d'animals.

Les ungles semipermanents utilitzen Shellac (additiu E-904) i, el vernís per a mobles, també. Hem de deixar constància que el tractament que se li fa a la goma laca canvia quan es tracta de productes alimentaris i de productes no comestibles.