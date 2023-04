La compra de segona mà és a l'ordre del dia. L'elevat consumisme fa que moltes persones es desfacin d'objectes, peces de roba o mobles en bon estat per manca d'espai o per renovar. De la mateixa manera, són moltes altres persones que aprofiten aquests productes per comprar de forma més econòmica. Ara bé, algunes transaccions econòmiques són declarables en renda.

L'Agència Tributària informa que totes les vendes en què s'hagin obtingut benefici s'han de declarar. És a dir, la tributació serà del 19% si s'obtenen beneficis per sota de 6.000 euros i un 26% per als que superin els 200.000 euros. ¿Cal declarar els bizums a Hisenda en la renda 2021-2022? Un altre dels casos susceptibles per declarar en renda és quan la persona obtingui uns ingressos superiors al salari mínim interprofessional. Això suposen mil euros mensuals en catorze pagues. Amb vista al 2024, la xifra canviarà a mil vuitanta euros mensuals. Tot i que no s'han conegut gaires inspeccions sobre aquests moviments, no complir la declaració en renda d'aquestes compravendes pot implicar una sanció de fins al 150%. En cas, que no s'hagi aconseguit benefici a la venda, si no has presentat correctament la declaració et poden sancionar amb fins a 200 euros.