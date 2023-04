Just hem finalitzat la pujada del gener i toca començar a pensar en l'estalvi. Amb les vacances a pocs mesos vista, és el moment de deixar enrere l'època de regals, rebaixes i altres i pensar una mica a la butxaca.

Hi ha diverses tècniques que ens permeten organitzar els nostres ingressos de manera que puguem acabar estalviant cada mes. No hi ha fórmula miraculosa, sempre serà més fàcil estalviar com més diners guanyem, però hi ha maneres de reorganitzar les nostres finances per millorar l'economia.

Aquesta tècnica és la que es coneix com a tècnica dels 30 dies. És molt senzilla, consisteix bàsicament a ESPERAR 30 dies per realitzar totes les compres que no siguin estrictament necessàries.

Això obeeix a que moltes vegades comprem per impulsos, per la qual cosa en cas de no saber controlar les emocions sol ser difícil estalviar. La clau és apuntar les nostres idees de compra en una llibreta i tornar-hi passat aquest període de temps.

Recordem que cal ser flexible en aquest tipus d'estratègies. Cada economia és un món i sempre hi pot haver imprevistos. La clau és ser constant per poder anar estalviant per tal d'arribar al nostre objectiu.