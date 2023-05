Una de les claus per a una bona vida és tenir una dieta variada i saludable, que inclogui tota mena d’aliments, com fruites i fruita seca. D’entre tots aquests destaquen les nous per la seva enorme quantitat de beneficis per a la salut i el seu deliciós sabor.

Si veus això en un meló, llença'l immediatament A més d’estar molt bones pel seu compte, podem afegir-les al pa, a un bol de iogurt o incloure-les en tota mena de pans de pessic i postres. Quant als seus beneficis per a la salut, destaquen per com són de bones per al cor, ja que milloren la salut cardíaca de qualsevol que en consumeix. Malgrat tots aquests beneficis, és crucial assegurar-se que les mantenim correctament i que no es tornen dolentes. Si veus això al vi, llença'l immediatament És important evitar les nous passades, ja que l’oxidació de la fruita seca pot resultar nociva quan apareix la floridura. En ocasions és difícil saber si continuen sent bones perquè la seva closca dura sol aguantar més temps que l’interior. Dit això, a continuació, trobaràs els millors mètodes per conservar-les i els senyals que indiquen que estan passades: Les nous solen aguantar en bon estat un total de 6 mesos, a més, si les conservem al congelador, aguantaran fins a 1 any.

Perquè es conservin bé les hem de guardar en un lloc fresc, fosc, sec i ventilat, com el rebost.

Finalment, si les nous es tornen dolentes, adquiriran un regust ranci molt desagradable.

A part dels problemes de salut que puguin ocasionar, utilitzar les nous passades també pot arruïnar les teves receptes.