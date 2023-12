Amb l'arribada del fred, la preocupació constant de moltes famílies passa per encendre el que és just i necessari la calefacció perquè no en repercuteixi l'ús a la factura de la llum. Amb l'augment de preus a l'electricitat, a la cistella de la compra o a la despesa de carburants, cada euro compta i hem de buscar quina és la millor manera d'estalviar.