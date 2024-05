Refreda casa teva aquest estiu sense aire condicionat amb aquests consells

Ja es nota que l'estiu és molt més a prop del que molts volem. Tot i que es tracti d'una època perfecta per desconnectar i anar a la platja, imagina treballar a l'oficina o a casa sense tenir aire condicionat que refresqui l'estada.

No obstant això, també hi ha maneres de refredar el teu habitatge sense necessitat de posseir un d'aquests dispositius, i et volem explicar alguns trucs.

Ventilador, gel i sal. Encara que molts arquegin la cella en llegir aquests tres productes en una mateixa frase, és un dels trucs més antics que hi ha per refrescar una estada de mida mitjana. Només cal col·locar un bol de metall amb gel i sal gruixuda davant un ventilador de taula o de peu. Controla les fonts de calor i lumíniques. Obrir la finestra a la nit refresca l'habitació; tot al contrari si l'obres durant les hores de calor. A més, empra cortines o persianes per enfosquir la vivenda i reduir un parell de graus la temperatura interior. Bombetes LED. Aquest tipus de bombeta no només permet estalviar electricitat, també reduir el nombre de fonts de calor ja que emeten menys energia calorífica que les làmpades halògenes. Desendolla aquells dispositius electrònics que no facis servir a la nit ja que emeten una petita quantitat de calor.

Regar les plantes a la nit, fer servir llençols i coixins frescos o beure aigua fresca abans de dormir són altres consells que et permetran agafar el son sense tenir aire condicionat a casa