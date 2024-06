Pizzes de supermercat: quines són les millors?

Tres de cada quatre pizzes refrigerades i congelades de venda en els supermercats suspenen l'estudi de salubritat realitzat per l'organització de consumidors OCU, en la seva majoria, a causa de l'excés de sal i a l'elevada aportació de greixos saturats.

Es tracta de l'estudi d'escala saludable, realitzat per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) en el qual han analitzat un total de 153 pizzes refrigerades i congelades de venda en els supermercats.

L'anàlisi observa la composició nutricional prestant especial atenció al nivell de greixos saturats, sucres i sal i al grau de processament i els additius presents.

Quines són les pitjors?

Els pitjors resultats, han destacat, són per a les pizzes barbacoa, les de formatge i les de pernil i formatge, perquè una ració d'aquestes pizzes de 200 grams incorpora de mitjana el 50% de la sal diària recomanada, una "barbaritat" segons el parer de l'OCU.

L'organització ha afegit que es tracta d'un aliment "bastant calòric"; conté 476 quilocalories per 200 grams i amb "massa" greixos saturats, 4,2% de mitjana, per sobre del límit recomanat del 3,5%.

Un altre dels problemes que ha revelat l'estudi és l'"elevat" grau de processament; segons l'informe, "no és estrany" trobar pizzes amb deu o més additius, entre els quals hi ha molts superflus, com els colorants, espessidors i gelificants, han detallat.

Excepció, les vegetals

Com a excepció, l'OCU ha posat l'exemple de les pizzes vegetals, categoria en la qual 17 de les 25 pizzes analitzades aconsegueixen una qualificació "almenys acceptable", han indicat.

L'organització de consumidors ha recomanat fer un consum ocasional d'aquesta mena de productes que, en general, són aliments "massa salats" amb un "alt" contingut en greixos i pobres en vegetals, han conclòs.