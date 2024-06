Vols posar l'aire condicionat i no gastar més del compte?

Ja hem entrat al mes de juny i amb ell, les calors cada vegada són més a prop. Ja has preparat l'aire condicionat? I què passarà amb les factures? Has fet una guardiola per pagar la factura extra de l'estiu? En aquest article descobriràs com reduir la factura de l'electricitat. I és que les companyies aprofiten l'estiu per apujar els seus preus. Així doncs, descobreix els millors consells per evitar aquest problema, mentre passes un estiu fresquet, almenys dins de casa.

En aquest post, us ajudarem a reduir la despesa en aire condicionat perquè la vostra factura de l'electricitat no ho noti.

Els consells per estalviar en la factura de l'aire condicionat

Aprofita les hores més fresques: ventila la casa al matí i a la nit perquè hi entri l'aire fresc. Després tanca finestres i persianes quan el sol "piqui" més. Mantingues l'aire condicionat a una temperatura moderada i estable, al voltant de 22-24 graus. Cada grau més baix augmenta molt el consum denergia. Els ventiladors de sostre i de peu ajuden a fer circular l'aire per tota l'habitació: no necessitareu més potència en el vostre aire condicionat. Mantingues l'aire condicionat net i en bon estat: així, l'aparell funcionarà de manera més eficient. Neteja els filtres de forma regular i assegura't que no hi hagi obstruccions a les unitats exteriors. Consulta el preu d'un bon aïllament tèrmic a casa. Així, no només hi entrarà menys calor de l'exterior; la fresca de l'aire condicionat es mantindrà per més temps a casa teva.

Seguint aquests consells, podràs mantenir la teva llar fresca sense un consum excessiu d'energia per part de l'aire condicionat, sense haver de renunciar als plaers que atorga aquest electrodomèstic.