El sorprenent efecte de ficar un imant al rentaplats

Els coberts, sobretot si no són de la millor qualitat possible, es van espatllant amb el temps –sovint molt més ràpid del que ens agradaria–. Si bé el més fàcil és aconseguir un joc de coberts nou, n’hi ha molts que aposten per buscar solucions a aquest tipus de problemes abans de fer aquesta despesa. Un dels problemes més habituals és l’òxid als articles metàl·lics. Hi ha molts motius pels quals els teus coberts es poden rovellar: sabons abrasius, fregalls més agressius, exposició prolongada al vinagre, etc. L’acer tendeix a cobrir-se per aquestes capes que, tot i que semblin impossibles d’eliminar, sí que poden desaparèixer. La manera més ràpida d’evitar-ho és que compris un joc de coberts d’acer inoxidable, que aguantarà molt més que els coberts simplement d’acer.

En aquesta ocasió ha arribat a les seves botigues una solució per donar una segona vida als teus coberts i estalviar-te possibles conseqüències per a la salut. Es tracta d’un imant que treu òxid i prevé les taques d’aquest tipus a coberts, olles i paelles. És de la marca Höhle der Löwen i té, a més, un 75% de descompte. El seu preu passa, per tant, dels 19,99 euros als 4,99 euros. Consisteix en una barra d’acer inoxidable amb un imant que atrau l’òxid i acaba amb les taques marrons.