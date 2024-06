T’ha passat: la bugada no se’t renta bé perquè no pares atenció a això

Un dels errors més freqüents a l’hora de fer la bugada és utilitzar el mateix mode per a qualsevol tipus de rentada. Per això, és important conèixer les especificacions de cada programa i aplicar-lo quan aquestes es corresponguin amb les necessitats de la roba. Si bé és cert que cada marca es diferencia per mitjà de modalitats exclusives, totes les rentadores comparteixen símbols i botons que permeten a l’usuari seleccionar i regular les prestacions d’aquests electrodomèstics.

A continuació, pots conèixer alguns dels programes més útils a l’hora d’escollir el mode de rentada adequat.

Tipus de programa

Eco: es representa amb un símbol d’una fletxa amb cotó. És ideal per a aquest tipus de teixits i, sobretot, es diferencia per la seva eficiència pel que fa al consum d’aigua i electricitat.

Sintètics: les rentadores compten amb programes específics per a aquest tipus de teixits, els quals es representen amb el símbol d’una proveta.

Mix: permet rentar una àmplia gamma de teixits que va des del cotó fins als sintètics. Així mateix, serveix per poder rentar amb bon rendiment peces de diferents colors juntes.

Curts: en ocasions, es posa la rentadora amb poca càrrega de roba o quan, simplement, no està gaire bruta. En aquests casos, la majoria de rentadores inclouen el programa curt, el qual utilitza menys aigua i, per tant, requereix menys quantitat de detergent de l’habitual.

Esbandida: aquesta opció, indicada amb el símbol d’una capseta amb aigua, resulta especialment útil si s’ha rentat prèviament la roba a mà o si ha sortit amb sabó d’un programa anterior.

Segons el teixit