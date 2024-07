El gran dubte que tothom té sobre el cafè i que has de resoldre per saber si pots prendre'n

El cafè és un essencial per a la rutina de moltes persones. Començar amb una tassa cada matí pot ser la diferència entre afrontar el dia amb energia o que la jornada laboral es faci pujada. Tot i això, preparar un cafè de la manera més natural possible sol requerir un temps que no tothom està disposat a sacrificar. I és que hi ha molts mètodes per fer aquesta beguda segons el sabor que prefereixis, quant temps li vulguis dedicar o el preu de les eines amb què ho elaboris.

Són molts els beneficis de què disposa la cafeïna, sempre que es prenguin les dosis recomanades. Segons els experts, l'ideal és prendre com a màxim entre tres i quatre tasses al dia, cosa que equival a 400 mil·ligrams de cafeïna. Això sí, això dependrà segons com el consumeixis, ja que no serà el mateix prendre cafè mòlt que una tassa d'instantani.

Els efectes es fan notables després d'entre 15 i 45 minuts després de beure una tassa i aporten molts nutrients per al cos, entre els quals destaquen les vitamines i els minerals. A més, és ric en antioxidants i pot ajudar a protegir davant de problemes com el càncer, l'ictus o les malalties coronàries. Cal tenir en compte que un consum elevat podrà ser més negatiu per a la salut i actuar de manera contrària. Els mals de cap, l'imnsomni o l'ansietat poden ser algunes de les conseqüències de l'abús de la cafeïna.

A més, cal tenir en compte si el paquet que tens a casa continua estant en condicions per ser ingerit o no. Molts es pregunten si en realitat el cafè caduca o no passa res si el prenem d'un embolcall obert. Si mires la data t'adonaràs que es tracta del consum preferent, ja que el cafè no caduca. Tot i això, les seves prioritats s'aniran perdent a mesura que passi el temps, així que el millor és que es consumeixi com més aviat millor i no deixar que passi el temps.

És recomanable consumir el paquet abans que es venci la data de consum preferent, que sol ser de dotze mesos, ja que després es pot posar dolent. Això dependrà de la manera com es guardi el paquet. Si l'has obert i vols guardar-lo, assegura't de segellar-lo bé abans que es faci malbé. Si no saps quan has obert el paquet, el millor és que t'estalviïs un problema i el llencis a les escombraries.