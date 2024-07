Estudi científic: Si fa molta calor, el ventilador pot ser perjudicial

Els ventiladors elèctrics poden ser perjudicials per a la salut i no són recomanables quan hi ha un clima càlid i sec i amb un índex de calor relativament baixa. No obstant, en clima càlid, però molt humit, amb un índex de calor molt més alta, els ventiladors van reduir la temperatura central i la tensió cardiovascular i van millorar la comoditat, segons un breu informe d’investigació que publica la revista 'Annals of Internal Medicine'.

Investigadors de la Universitat de Sydney (Austràlia) van reclutar voluntaris al campus per examinar l’efecte de l’ús de ventiladors elèctrics sobre la tensió tèrmica (temperatura rectal), la tensió cardiovascular (freqüència cardíaca i pressió arterial), el risc de deshidratació (taxa de sudoració de tot el cos) i la comoditat tèrmica.

Els voluntaris van ser monitorats durant una exposició de dues hores a condicions extremes simulades de dos tipus d’onades de calor: una que estava molt calenta i seca (que imitava les condicions extremes de l’onada de calor de Califòrnia el juliol del 2018 i l’onada de calor d’Ahmedabad el maig del 2018) i una que va ser més fresca, però més humida, i amb un índex de calor més alta (que representa les condicions bec informades durant l’onada de calor de Chicago el juliol de 1995 i l’onada de calor de Xangai el juliol de 2017).

Temperatures de 56ºC

Els investigadors van trobar que, en condicions càlides i humides amb un índex de calor de 56°C, els ventiladors van reduir la temperatura central i la tensió cardiovascular, i van millorar el confort tèrmic. No obstant, els ventiladors van ser perjudicials en condicions molt caloroses i seques, malgrat un índex de calor menor de 46°C.

Segons els investigadors, aquestes troballes ressalten els problemes que poden sorgir quan els valors de l’índex de calor s’utilitzen per recomanar l’ús del ventilador durant les onades de calor, com ho fa actualment l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units.

L’efectivitat dels ventiladors depèn del clima, però la dependència del clima no es capta adequadament pels valors de l’índex de calor.

Els ventiladors poden ser una alternativa més barata i més accessible a l’aire condicionat per a algunes persones, com les que viuen en parts dels Estats Units que tenen més humitat o al sud-est d’Àsia, Amèrica del Sud i Europa, on les temperatures poques vegades superen els 40°C, però acompanyat d’humitat moderadament alta.