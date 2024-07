El truc dels restaurants per posar el rentaplats: la tendència que renta més ràpid i estalvia

El programa de rentat del rentaplats s'ha acabat, i ara què? Cal deixar la porta oberta o tancada? Quina és la millor solució per protegir el nostre electrodomèstic? I quines són les raons?

Molts tenim rentaplats, però no tothom coneix un secret per assecar abans la vaixella, evitar la humitat i protegir l'aparell. Tampoc alguns secrets per estalviar aigua i electricitat.

Per a la vaixella, no importa si obre o no la porta després del cicle de rentat. Tot i això, té sentit obrir una mica la porta del rentaplats per accelerar el procés d'assecat. Tot i això, si decideixes deixar la porta oberta, també hauràs de ventilar la cuina per evitar que el vapor del rentat inundi l'habitació i provoqui un excés d'humitat.

Alguns rentaplats tenen una funció d'obertura automàtica un cop finalitzat el programa. En general, però, sempre és aconsellable seguir les instruccions d'ús del fabricant que figuren al manual.

Tot i això, hi ha una excepció: si molts dels mobles i armaris de la seva cuina són de fusta i estan situats prop del rentaplats, ha de mantenir la porta tancada durant aproximadament mitja hora després de finalitzar el programa. En cas contrari, els mobles es podrien inflar a causa del vapor.

Si us absenteu durant un període prolongat (per exemple, durant les vacances), és aconsellable deixar el rentaplats obert. Així tindrà la seguretat que no es formarà floridura a causa de la humitat de l'aparell.

Com fer un rentat sostenible i estalviar energia i aigua

Independentment de si decideix obrir o tancar la porta del rentaplats al final del programa, la sostenibilitat i l'estalvi han de ser aspectes importants a tenir en compte.

El primer consell és omplir completament el rentaplats i només iniciar un cicle de rentat quan la màquina estigui completament plena per evitar una despesa innecessària d'energia i aigua. També és aconsellable utilitzar pastilles ecològiques sense tensioactius químics que puguin fer malbé el medi ambient.

El prerentat també s'ha d'evitar per estalviar a les factures i pagar menys per l'electricitat. Se'n pot prescindir fàcilment amb una vaixella moderadament bruta. El prerrentat només és millor si la brutícia és abundant i les restes estan incrustades.

Gairebé tots els programes de rentat dels rentaplats moderns tenen un programa Eco. Amb ell es pot estalviar molta energia perquè l'aigua no s'escalfa tant i el programa és més curt.

Com netejar el rentaplats

Netejar el rentaplats pot ser un treball tediós, però no per això cal descuidar-lo. Per això, en aquest article us desvetllem un senzill truc per netejar el filtre de forma natural. Però comencem pel bàsic, explicant on es troba el filtre i com cal procedir. Generalment, el filtre es troba a la part inferior de l'aparell, a prop del recipient on posem la sal.

Abans de procedir, assegurem-nos de desendollar l'aparell de la xarxa elèctrica per poder treballar amb seguretat. Per això, traiem el carro i retirem el filtre del rentaplats. En aquest punt, retirem qualsevol resta de menjar i ens posem fil a l'agulla.

Agafem un gibrell i hi aboquem aigua calenta. A continuació, hi afegim 2 ingredients naturals que gairebé no falten a casa. Es tracta del sabó de Marsella i del vinagre de poma. Tots dos indispensables per a la cura de la llar, serveixen per a molts usos increïbles. Aboquem a gibrell un got de vinagre de poma i 20 grams de sabó de Marsella, en escates o líquid. Barregem tot i submergim el filtre.

Deixa-ho en remull durant aproximadament una hora, elimina qualsevol residu i aclareix-ho bé. Torneu a col·locar el filtre al seu lloc, torneu a col·locar el carro i executeu un cicle complet d'aspiració per obtenir un rentaplats perfectament net i operatiu.