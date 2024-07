Coneix les millors cremes solars del mercat segons l'OCU

Aquest any hi ha hagut una mica d'enrenou envers les cremes solars i la seva protecció. Sanitat fa un mes enrera, aproximadament, va prohibir la venda de sis protectors solars a Espanya, fent que, els consumidors, ara, tinguem menys clar quins són segurs i quins no. Així doncs, en aquest article us duem certs consells per escollir les millors cremes solars del mercat, segons l'OCU.

El factor de protecció solar (SPF o FPS) indica el nombre de vegades pel qual es multiplica el temps que es pot romandre al sol sense cremar-se. Però encara que no es cremi, la pell pateix. Fins i tot, les cremes que ofereixen un índex de protecció solar més elevat no bloquegen el pas de les radiacions ultraviolades, per la qual cosa no protegeixen el 100%.

Factors 15 a 25 són de protecció mitjana

són de protecció mitjana Els factors del 30 al 50 ofereixen una alta protecció

ofereixen una alta protecció Amb SPF més de 50 (o 50+) són cremes de protecció molt alta

Sigui quin sigui el teu tipus de pell, has de fer servir un protector solar. Com a mínim, un producte amb índex de protecció 15 (i millor si és superior).

L'OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) ha analitzat els protectors solars que es venen a Espanya per saber quins són els millors per comprar.

Els millors protectors solars segons l'OCU

L'anàlisi elaborada per l'OCU li ha permès comprovar que hi ha 8 cremes solars facials que sí que han demostrat que poden proporcionar l'eficàcia promesa, en diferents segments del mercat i amb diferents preus (parafarmàcia, supermercat, perfumeria).

Aquestes són:

Avene Crema Solar SPF 50+ acabat invisible

Nuxe Soleil Sun Crema Fonent Rostre SPF50 5

La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 Crema Hidratant SPF 50+

Bioderma Photoderm AquaFluide SPF50+

Yves Rocher Solaire Peau Parfaite Anti-Age SPF 50+

Eucerin Facial Solar Hydro Protect Fluid SPF 50+

Nivea Sun Fluid Facial Ultralleuger Triple Protecció SPF 50+

Garnier Ambre Solaire Invisible Super UV SPF50+

Els pitjors protectors solars segons l'OCU

Per determinar les millors i pitjors cremes solars del mercat, l'OCU ha comparat fins a 29 productes, entre locions i esprais, més concretament 14 solars amb SPF30 i 15 protectors solars més amb SPF 50/50+. Entre els escollits també n'hi ha alguns que estan pensats per cuidar la pell delicada dels nens.

Tots ells "compleixen amb el factor de protecció solar anunciat". Això per a l'OCU és una bona notícia perquè el seu ús fa que la pell estigui fora de perill. Tot i això, hi ha un aspecte molt important a tenir en compte perquè "massa cremes de protecció solar contenen en la seva composició filtres que poden ser considerats disruptors endocrins". Es refereix a dos compostos en concret: homosalate i octocrylene. Aquests dos compostos s'utilitzen com a filtres solars químics i "la innocuïtat dels quals està en dubte".

És cert que en molts casos aquests filtres ja no es fan servir a l'hora de fer les cremes solars, però en molts encara es troben. En els que han analitzat, és a dir, als 29 productes, l'Organització de Consumidors i Usuaris l'han trobat fins a 8. En tots aquests casos, expliquen que tots els protectors que incloguin les dues substàncies "no poden ser considerats de bona qualitat". L'OCU ha explicat que les pitjors cremes solars del mercat actual, i les quals penalitzen, són les següents: