Vols saber d'on ve la poma que menges?

Manel Simon i Barbero, director general de l'Associació Catalana de Productors de Fruita (Afrucat) dona resposta en aquest article a les preguntes formulades en un article de David Céspedes publicat al Diari de Girona el dia 18 de juliol amb el títol "Tot el que vull saber... sobre les pomes".

Per què no hi ha pomes d’aquí en algunes botigues, fruiteries o supermercats? Doncs simplement és una decisió de compra de les pomes, possiblement mancada de sensibilitat territorial. Els responsables de compra d’una botiga o supermercat decideixen si compren productes d’aquí, de fora d’aquí, o simplement no és important per ells. En canvi , com veurem més endavant, és una decisió que alguns, han vist com estratègica. Una manca de sensibilitat que de vegades està en línia amb el consumidor. Ara, si quan el consumidor ha de comprar només troba pomes de fora, no té opció. O sí? Potser si el nostre consumidor estigués prou conscienciat...canviaria de botiga. Sí, com diria el nostre estimat “Peret” el consumidor “té molt poder”. Si fóssim conscients del poder col·lectiu que tenim com a consumidors finals i ho actuéssim en conseqüència, segurament tot canviaria més ràpid.

Des d’Afrucat, l’Associació Catalana de Productors de Fruita, portem analitzant l’informe “Infolineal” que es realitza freqüencialment des del 2014 i que analitza entre altres paràmetres la sensibilitat dels punts de venda en quan a l’oferta de fruites del país o foranes. Catalunya és la zona productora de pomes més important d’Espanya. La nostra producció representa un 65-70% de mitjana de la producció estatal. En concret a Catalunya produïm uns 300 milions de quilos de pomes de les quals un terç, 100 milions, es produeixen a Girona. Si analitzem el consum, ja l’any 2013 es consumien a Espanya un 50% de pomes d’altres orígens. És a dir, una de cada 2 pomes que es consumien eren de fora.

A poc a poc això va canviant. Fins i tot hi ha supermercats que han establert com estratègica l’aposta pel producte local, proximitat o kilòmetre 0, el nostre. Per exemple, aquest seria el cas de Bonpreu i PlusFresc. En canvi, altres cadenes no manifesten aquesta sensibilitat atenen a les dades.

Els següents grafismes mostren el % de referències de poma segons orígens de compra que diferents cadenes de supermercats estan oferint en els seus linials. Al capdavant: Bonpreu, Esclat, PlusFresc o Lidl; i a la cua en oferta nacional: Spar, Froiz, Corte Inglés o Consum.

Origen de la poma als supermercats. / Afrucat

En quan a la segona pregunta o més aviat neguit que planteges en quan a la qualitat interna, simplement podem dir que les empreses i productors catalans estan fermament compromesos amb la qualitat de les nostres pomes, innovant cada dia per oferir millors productes, i competint de vegades, en inferioritat de condicions en quan a productes foranis que es poden regir per altres normatives o per altres permissivitats.

El que sí que podem afirmar és que comprant pomes d’aquí:

apostem per una economia de proximitat reduint l’empremta de carboni que implicaria transportar productes de zones més allunyades, ajudem a la pagesia d’aquí, que cuida el territori, que dona feina i que, per tant, aporta riquesa. apostem per una alimentació saludable i segura, la nostra, l'europea, la més exigent del món.

Els consumidors tenim el poder, ens ho hem de creure. Mira l’origen, mira l’etiqueta i tria d’aquí, els nostres productes, les nostres pomes, el nostre territori, la nostra gent.