Els consumidors de cervesa es passen a les clares

Entre gener i juny d’aquest any, s’han demanat un 14% menys de canyes de cervesa als bars i restaurants espanyols que en el mateix període de l’any passat. També cau, en aquests mateixos sis mesos i gairebé en idèntica proporció, el consum de cervesa artesana. O el de la cervesa de barril. En canvi, en aquesta primera meitat del 2024 s’han servit moltes més clares: aquesta beguda que combina la cervesa amb la llimona creix un 35% a Espanya, especialment en comunitats com les illes Balears, Castella i Lleó, les Canàries i Catalunya. Així ho indica una recopilació de dades portada a terme per l’empresa catalana d’estudi de mercat Delectatech, a partir de l’anàlisi dels comentaris en canals digitals de més de 250.000 establiments de restauració espanyols.

Descens global

Aquesta companyia emmarca la tendència en una caiguda global del consum de begudes alcohòliques, una cosa que relacionen amb diversos factors com la inflació o la recerca generalitzada d’un estil de vida més saludable. Però també amb l’auge del turisme, que fa créixer, per exemple, l’interès per la sangria.

En concret, d’acord amb les seves dades, el consum de begudes alcohòliques ha caigut un 2,64% fins al juny, en comparació amb el primer semestre del 2023. El descens és generalitzat, malgrat que es nota especialment al terreny de la cervesa i en el dels còctels, amb caigudes del 14% en el cas de la caipirinha i de gairebé el 17,5% en el del mojito. Destaca, en sentit contrari, el vi: s’ha demanat un 10% més de xampany, un 6% més de sangria, un 3,5% més de vi negre, un 3% més de cava i l’única víctima és el vi blanc, la ingesta del qual es contrau un 1% als bars.

"La disminució general del consum de begudes alcohòliques pot estar relacionada amb l’augment de preus que es va produir durant el 2023, i l’impacte del qual perdura, i també pot anar lligada a una creixent preocupació per la salut i una vida més sana, especialment entre els joves", aposten des de Delectatech. "Alhora, les dades de consum d’alcohol a Espanya també pateixen l’impacte de l’augment del turisme", afirma aquesta empresa d’analítica de mercat, que recorre a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per indicar que Espanya està rebent un 13,6% més de turistes i correlaciona directament aquesta dada amb el creixement de la sangria. A Catalunya, aquesta beguda es dispara un 19% el primer semestre.

En el cas concret de la cervesa, les conclusions són una mica menys taxatives, perquè aquesta companyia és conscient que aquesta és la beguda que domina la categoria a Espanya i que un estiu calorós i atapeït d’esdeveniments esportius com l’Eurocopa o els Jocs poden haver-la impulsat de nou a partir del mes de juliol.