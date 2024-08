Vols saber com estalviar en benzina?

Durant l'estiu és molt normal utilitzar molt més el vehicle. Anar a la platja, a visitar familiars, de vacances, etc. Així doncs, la despesa de benzina sol ser bastant més alta que durant les altres temporades. Tot i que, a vegades pot ser al revés i durant l'època d'hivern utilitzem molt més el vehicle per anar a la feina, per dur els nens a l'escola, extraescolars, etc. Sigui com sigui, el que succeeix és que gastem moltíssim en benzina. En aquest article us desvetllem com estalviar amb uns petits trucs.

Escollir el cotxe com a mitjà per arribar al nostre destí de vacances és una gran opció amb molts beneficis i facilitats. Però barata? Per res.

El preu de la benzina no és cap broma i la Direcció General de Trànsit (DGT) ho té molt en compte. És per això que ha elaborat una llista de consells per estalviar combustible aquest estiu. De fet, l'organisme assegura que si se segueixen les directrius indicades es pot reduir la despesa fins a 500 euros l'any.

Trucs per estalviar benzina

Revisió

El primer consell és tan senzill com fer una revisió anual i exhaustiva del vehicle. Si, a més a més, es comproven els elements bàsics abans de sortir de ruta, millor que millor. Entre ells: oli, líquid anticongelant, bateria, pneumàtics, frens, amortidors, llums i aire condicionat.

Pressió dels pneumàtics

Comprovar la pressió dels pneumàtics i augmentar-la -si cal- en relació amb la referència del fabricant, pot ser de gran ajuda per a l'estabilitat del cotxe i l'estalvi de combustible. Aquesta referència es pot consultar a la tapa de la benzina o en el marc de la porta.

Comprova la pressió dels pneumàtics / teksomolika

Conduir amb la marxa més llarga possible

Com menys revolucions, menys consumeix el cotxe. És per això que mantenir la marxa més llarga possible durant la conducció és clau per aconseguir estalviar benzina.

Mantenir la velocitat

Un dels factors més importants és la variació de velocitat, ja que la manera com conduïm és determinant en la despesa de gasolina. En aquest cas, mantenir el velocímetre moderat i constant és la clau de l'èxit.

Ús de l'aire condicionat

Una altra de les claus ofertes per la DGT és optimitzar l'ús de l'aire condicionat, pel fet que un excés innecessari pot augmentar el consum entre un 10 i un 20%. Per això, portar les finestretes tancades i mantenir la fresca del sistema condicionat és tan important. D'aquesta manera, serà possible poder-ne prescindir.

Espai del maleter

Un altre truc és economitzar l'espai del maleter, de manera que l'aerodinàmica del cotxe no es vegi gaire afectada. La DGT recomana l'ús d'un bagul o portaobjectes per compensar el pes eficientment.

Informar-se de les incidències

Per acabar, la Direcció General de Trànsit ofereix un portal web a través del qual es poden consultar incidències a temps real. D'aquesta manera, es poden evitar alguns embussos sorpresa i, per tant, estalviar així combustible.

Accedeix aquí al Mapa de Trànsit de la DGT.