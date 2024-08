Amb quina freqüència cal canviar les tovalloles? Això diu la ciència

La neteja és fonamental a tots els punts de la casa, però als banys i al dormitori resulta essencial per la singularitat d'aquestes dues estances. Totes dues estan sotmeses a elevats nivells de calor o humitat i a les dues hi ha tèxtils en què es poden arribar a allotjar milions de microorganismes que, fet i fet, poden ser perjudicials per a la salut.

En el cas del bany, les tovalloles exigeixen un manteniment molt escrupolós per evitar que es converteixin en un focus de bacteris i gèrmens, no només pel contacte amb els nostres cossos, sinó també per la humitat permanent que han de suportar. De fet, un dels principals problemes de les tovalloles és que generin mala olor, cosa que es repetirà cada vegada que les utilitzem.

Quan cal canviar les tovalloles

Així, per mantenir una bona higiene a les tovalloles i evitar que es converteixin en un focus de gèrmens, cal canviar-les relativament sovint. El problema és saber cada quant cal enviar les tovalloles a la rentadora i posar-ne d'altres netes al seu lloc. El manteniment en aquest cas és fonamental, tant per impedir que les tovalloles agafin mala olor com perquè estiguin netes i toves per més temps.

Segons un estudi, les tovalloles de mà tenen més d'un miler de bacteris i gèrmens a l'interior, per això és aconsellable canviar-les i rentar-les cada dos o tres dies o fins i tot abans si són moltes les persones que utilitzen el mateix bany i, per tant , comparteixen aquesta tovallola. L'ideal és tenir diverses tovalloles d'aquest tipus i així poder anar canviant-les a mesura que es van utilitzant i embrutant.

Amb les tovalloles de cos i cap passa el mateix. El més aconsellable és canviar les tovalloles cada tres o quatre dies per evitar la proliferació de gèrmens al teixit i impedir l'acumulació d'humitat, cosa que podria repercutir en la salut de la pell o el cabell. Per això és imprescindible ventilar i estirar aquest tipus de tovalloles després de cada ús, ja que així impedirem que els bacteris es multipliquin de manera incontrolada.