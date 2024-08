S'ha posat de moda, però l'OCU recomana no seguir aquest truc per netejar la vitroceràmica

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha emès una advertència sobre un truc viral que circula a les xarxes socials per mantenir neta la vitroceràmica. El truc consisteix a posar paper de cuina entre la paella i la placa d'inducció per evitar taques. Tot i això, segons Enrique García, portaveu de l'OCU, aquesta pràctica pot resultar extremadament perillosa, ja que el paper podria incendiar-se en escalfar-se per transferència de calor de la paella.

Per què no podem fer servir paper entre la paella i la placa d'inducció de la vitroceràmica?

Aquest mètode, aparentment inofensiu i útil, presenta un risc d'incendi greu. Tot i que les plaques d'inducció no s'escalfen directament, el paper de cuina pot assolir temperatures superiors a 200ºC en estar en contacte amb la paella calenta.

El paper, que no està dissenyat per suportar altes temperatures, és altament inflamable, cosa que podria desencadenar un incendi si es deixa sense supervisió.

Per mantenir la vitroceràmica en bon estat, l'OCU recomana utilitzar productes dissenyats específicament amb aquesta finalitat, com a protectors de plaques d'inducció fets de materials resistents a la calor. Aquests protectors no només prevenen ratllades i faciliten la neteja, sinó que també eliminen el risc d'incendis associats amb l'ús de materials no aptes, com el paper de cuina.