El producte perfecte per acabar amb les taques a la roba blanca el tens a la cuina

Trobar un llevataques efectiu pot resultar una tasca desafiant. Correm el risc de gastar diners en productes que resultin ineficaços i no aconsegueixin eliminar aquestes molestes taques de les nostres peces. Tot i això, hi ha un producte perfecte amb el qual diràs adéu a les taques a la teva roba blanca i el tens a la teva cuina.

És per això que investigar i conèixer les propietats d'ingredients ecològics esdevé crucial, ja que ens poden ajudar a eliminar les taques i a higienitzar la nostra roba. Aquí et presentem una recepta per a un llevataques que pots preparar a casa amb només tres ingredients.

Els tres aliats per salvar les peces són, per una banda, el peròxid d'hidrogen (aigua oxigenada): Aquest compost, també conegut com a aigua oxigenada, és essencialment aigua amb una molècula d'oxigen addicional. Aquesta molècula addicional indueix l'oxidació, fet que contribueix a eliminar gèrmens i a blanquejar els colors en superfícies poroses com els teixits. Opta per peròxid de qualitat mèdica, amb un 3% de peròxid i un 97% d'aigua, disponible en drogueries o farmàcies.

També hi ha el sabó rentaplats. Pots utilitzar el que tinguis a casa, però si busques una opció no tòxica, tria'n un de biodegradable, sense parabens ni ftalats, ja que aquests últims són disruptors endocrins que podrien afectar les hormones.

I per últim tens el bicarbonat de sodi. També conegut com a bicarbonat sòdic, és un netejador versàtil que actua com a agent blanquejador natural. Troba'l fàcilment al passadís de drogueria dels supermercats.

INSTRUCCIONS

Per elaborar aquest llevataques has de crear una pasta barrejant aigua oxigenada, detergent per a vaixella i suficient bicarbonat de sodi per obtenir una pasta fluida. Fes-la servir immediatament.

La proporció recomanada en barrejar aquests líquids és una part de líquid rentaplats per dues parts d'aigua oxigenada. Per exemple, si utilitzeu 1 cullerada de detergent, barregeu-la amb 2 cullerades de peròxid d'hidrogen. Després, afegeix suficient bicarbonat de sodi per formar una pasta de consistència adequada.

Si decideixes fer una gran quantitat de llevataques, barreja només l'aigua oxigenada i el sabó per a vaixella i guarda'l en una ampolla de vidre, sense afegir bicarbonat de sodi en aquesta etapa. Fes-lo servir abans de 3 mesos.