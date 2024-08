L'OCU assegura que aquesta és la millor cervesa de supermercat

Una de les begudes més consumides cada estiu és la cervesa. Ben fresca i servida correctament, és un refrigeri perfecte per combatre les altes temperatures. No obstant això, no totes les cerveses que trobes al supermercat estan igual de bones.

En qualsevol cas, com ja és habitual, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat el seu últim estudi sobre quina és la millor cervesa de supermercat i de marca blanca. I el resultat et sorprendrà perquè quant a la relació qualitat-preu, la cervesa d'Eroski no té cap competència i costa tan sols 30 cèntims.

Aurum, d'Eroski, és una cervesa que va rebre 70 punts en el rànquing de l'OCU. Segons exposen des de l'organització, no tan sols és una beguda molt econòmica, també ofereix un sabor molt agradable i una experiència de qualitat.

No és la primera vegada que parlem d'Aurum com una de les millors cerveses de marca blanca en supermercats. A les xarxes socials és habitual llegir comentaris posant pels núvols una beguda que costa tan sols 30 cèntims la llauna (menys d'1 euro el litre). Pel que si tens la sort de viure prop d'un Eroski, ves al supermercat i prova la cervesa per comprovar si el que diu OCU és veritat.