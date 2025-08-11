Un nou i polèmic gelat es fa lloc als Estats Units: gust de llet materna
Aquest insòlit postre ha estat creat per una gelateria novaiorquesa i una empresa de productes per a nadons
Javier Fidalgo
L'estiu és la temporada de gelat per excel·lència. Durant l'època estival, milions de persones gaudeixen d'aquest aliment fresc i lleuger. Aquest postre compta amb una gran varietat de sabors com vainilla, xocolata o fruites, entre els més clàssics.
No obstant això, la innovació en sabors de gelats està portant el sector cap a nous límits, amb combinacions inusuals i tècniques d’elaboració d’última generació. De fet, en els darrers anys estan apareixent ingredients insòlits en aquest dolç.
Als Estats Units, una marca de productes per a nadons ha sorprès els seus clients amb un nou gelat amb gust de llet materna. Segons els seus creadors, es tracta de les seves "postres més dolces fins ara".
Aquest curiós sabor de gelat es troba a Nova York, després de la col·laboració entre la gelateria OddFellows Ice Cream Co. i Frida, una empresa de productes per a nadons. El producte es va esgotar en pocs dies, convertint-se un fenomen viral a la ciutat nord-americana.
Tot i això, l'empresa ha advertit a les seves xarxes socials que el gelat no conté aquest polèmic ingredient: "Encara que no està fet amb llet materna, creiem que la nostra recepta és força semblant a l'autèntica".
Segons la descripció oficial del producte, es tracta d'un gelat "lleugerament dolç i salat, amb tocs de mel i una mica de calostre". Després de provar-ho, alguns novaiorquesos han comparat el seu gust amb el del gelat de vainilla.
Entre els ingredients d'aquest gelat hi ha: base de llet, llet desnatada en pols, sucre, rovells d'ou, crema espessa, dextrosa, sucre invertit, goma guar, aromatitzant de caramel salat, xarop de mel, calostre boví i colorants artificials.
En un comunicat, l'empresa també va detallar com van arribar a experimentar amb aquest sabor tan inesperat: "Mentre desenvolupàvem el nostre nou extractor de llet, ens vam submergir al món de la llet materna".
"Es va parlar molt sobre sabor i després la gent va començar a tastar-la. La llet materna i la fórmula impulsen el desenvolupament del cervell i del cos gràcies a una font inesgotable de greixos, proteïnes, hidrats de carboni, vitamines i anticossos que reforcen el sistema immunitari", va explicar Frida.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu