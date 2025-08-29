Compte amb les transferències de pares a fills: què passa si Hisenda descobreix que tens de sobte un diner inesperat
Descobreix la quantitat de diners que es pot donar sense tributar
Benito Domínguez / Manuel Riu
La donació és una transmissió gratuïta de béns, generalment entre familiars. Algún familiar t’ha regalat una suma important de diners? T’estan ajudant a comprar un cotxe o un habitatge? Legalment, això són donacions, i cal tributar per aquests diners a l’Impost de Successions i Donacions, segons indiquen des de l’Organització de Consumidors i Usuaris.
Quan es donen béns que no són immobles, com diners, fons d’inversió, accions, etc., la persona que rep la donació ha de declarar l’impost sobre successions i donacions, aplicant la normativa de la comunitat autònoma on hagi residit més dies durant els cinc anys anteriors a la donació.
Convé presentar l’impost, especialment si t’han donat una quantitat important de diners. No fer-ho suposa un risc innecessari.
D’entrada, perquè si Hisenda descobreix que de sobte tens diners del qual no pots acreditar l’origen, podria considerar que hi ha un “augment de patrimoni no justificat” i exigir que tributes per ell a l’IRPF al tipus marginal (que pot arribar al 56 % en algunes comunitats), a més de la corresponent sanció.
D’altra banda, en moltes comunitats autònomes els imports a pagar per donacions d’ascendents a descendents són baixos, ja que estan bonificats. Però per poder aplicar les bonificacions:
Cal presentar la declaració de l’impost dins del termini legal, que és de només 30 dies hàbils des de la donació.
És necessari formalitzar les donacions de diners en document públic, assegurant-se que consti i estigui degudament justificat l’origen dels fons donats.
Quants diners es poden donar sense haver de tributar?
Hisenda només exigeix a les entitats bancàries que informin sobre els moviments bancaris superiors a 3.000 euros, però això no implica que les donacions de quantitats inferiors no hagin de liquidar-se a l’impost de successions i donacions. Tot i això, normalment no es persegueixen lliuraments petits de diners en efectiu ni regals de petita quantia.
Cal tenir en compte els següents aspectes:
La persona que rep la donació ha de pagar l’impost sobre successions i donacions en un termini de 30 dies.
- Si es dóna diners en efectiu, no es genera cap guany a l’IRPF del donant.
- Si es donen accions, fons d’inversió o immobles, el donant ha de tributar a l’IRPF si la donació genera un guany.
- Aquest impost depèn de les comunitats autònomes, que són les encarregades de controlar els tipus impositius, l’aplicació de reduccions de la base imposable i les bonificacions de la quota. Per tant, la seva regulació varia d’una comunitat a una altra i els percentatges canvien.
Com evitar sancions econòmiques de l’Agència Tributària
Si volem evitar multes per part d’Hisenda, és necessari complir el model 651 de l’Agència Tributària, tant si es supera el límit com si no. Aquest document s’ha de presentar a l’Administració pública, incloent-hi totes les donacions realitzades en els 30 dies hàbils des que quedi registrada la donació al compte bancari del beneficiari. El document s’ha d’enviar juntament amb la Declaració de la Renda.
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro