Tens monedes de 2 euros? Podries tenir un tresor: com saber si són valuoses
Encara que pensem que no tenen res d’especial, algunes monedes de 2 euros poden ser molt valuoses entre els col·leccionistes. Descobreix si en guardes alguna a casa
Álex Pareja
Qualsevol persona podria tenir un autèntic tresor a casa en forma de moneda sense saber-ho. El valor d’algunes monedes és molt alt, fins i tot d’aquelles que pensem que no tenen res d’especial... però és complicat de diferenciar si no ets un expert. Com saber si alguna de les monedes que conserves el té?
Les monedes de 2 euros molt buscades entre els col·leccionistes
Encara que fins i tot les monedes d’1 cèntim poden ser objecte de desig per als col·leccionistes, una de les que més varietats interessants té entre els amants de les monedes és la de 2 euros. Hi ha un munt de monedes commemoratives i de canvis entre països que et poden donar una bona alegria.
La clau és diferenciar si es tracta de monedes commemoratives. Totes les monedes de 2 euros mantenen el mateix disseny en una de les seves cares, però a l’altra hi trobem variacions, oi? Aquest és el primer lloc on has de mirar.
Buscar dissenys únics, amb alguna data en concret, és la clau, ja que algunes d’aquestes monedes de 2 euros que han circulat de manera habitual solen fer-ho en tirades molt petites. Són dos factors molt valorats pels col·leccionistes: monedes limitades i especials.
També has de parar atenció al país d’origen de les monedes de 2 euros. Les que tenen el seu origen a Mònaco, San Marino, el Vaticà i Andorra solen ser molt més escasses que la resta i, per tant, solen tenir un lloc assegurat al mercat entre els col·leccionistes.
Els errors també poden ser font d’alegries: cerca’ls en la inscripció del cant de les monedes o en els mateixos dissenys, ja que en fan augmentar el valor de manera significativa. Per exemple, recentment s’ha venut una moneda de 2 euros lituana per 2.000 euros per presentar un d’aquests errors.
Tanmateix, el més cotitzat (i el que es paga més) són les monedes de 2 euros en perfectes condicions de tirades especials i úniques, monedes commemoratives que perfectament podries tenir a casa o rebre en l’ús quotidià.
