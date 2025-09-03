L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
La forma més senzilla i econòmica de deixar la roba lliure d’olors i taques
Els passadissos del supermercat estan plens de detergents i productes de neteja per rentar la roba a la rentadora. Hi ha tota mena de detergents, tant químics com ecològics. No sempre estàs satisfet amb el resultat i de vegades creus que t’has equivocat de programa de rentada. En qualsevol cas, estalviar en costos d’electricitat és molt important avui dia. Així que donem la benvinguda a un producte que fa que la nostra roba faci olor de net i estalvia diners alhora.
Productes químics i ecològics
A l’hora de triar un detergent per rentar la roba a la rentadora, tenim dues opcions. Hi ha persones que volen a cop segur i prefereixen comprar detergents de la indústria química. Aquests productes solen contaminar el medi ambient i funcionen millor a altes temperatures. Contaminar el medi ambient també significa que podem acabar amb aquests residus als nostres aliments.
Els productes respectuosos amb el medi ambient funcionen millor a 30 i 40 graus, però són potser menys eficaços que els productes químics. Tanmateix, són menys agressius i menys contaminants. Com que s’utilitzen generalment a baixes temperatures, ens estalvien diners en electricitat.
Com podeu estalviar diners amb la rentadora
També hi ha un producte que només necessita una cullerada a la rentadora per obtenir resultats fantàstics. No només ens proporciona roba ben rentada i higienitzada, sinó que també ens estalvia diners en la factura de la llum.
Mentrestant, hi ha alguns consells per ajudar-te a reduir el cost d’una rentada. Has de saber que la rentadora consumeix molta electricitat quan escalfa l’aigua. Rentar a baixa temperatura significa estalviar diners. De fet, s’ha calculat que gairebé el 90% del consum elèctric d’una rentadora es produeix quan s’escalfa l’aigua. Per tant, com més baixa sigui la temperatura de rentada, més diners s’estalviaran.
N’hi ha prou amb una cullerada d’aigua a la rentadora per aconseguir una roba neta i higiènica i estalviar molts diners en la factura de la llum.
El percarbonat de sodi ve al rescat. Es tracta d’una substància que, en contacte amb l’aigua, allibera oxigen actiu. El percarbonat, a més de ser un blanquejador natural, higienitza la roba a la rentadora gràcies a l’oxigen. A més, no necessita treballar en aigua calenta, sinó que també pot fer-ho en aigua freda. Una cullerada de percarbonat en aigua freda juntament amb una mica de detergent ecològic és suficient perquè la roba quedi brillant.
Es calcula que una rentadora pot costar entre 120 i 160 euros a l’any. Depèn de la temperatura de la bugada. Si rentes amb aigua freda, pots estalviar molts diners. De fet, la majoria de l’electricitat s’utilitza per escalfar l’aigua.
D’aquesta manera, estalviaries molts diners en la factura de la llum, ja que no s’hauria d’escalfar l’aigua. Tanmateix, tingueu en compte que el percarbonat de sodi no és gaire adequat per a la llana, el lli i la seda, així com per al cuir.
