Truc viral: Coneix la manera més efectiva i ràpida per netejar el forn que s'ha posat de moda
El forn és un dels electrodomèstics menys lleugers a la llar. El solem utilitzar per preparar tant menjar greixós com postres i les restes d'aquests aliments tendeixen a adherir-se i a carbonitzar-se dins per la calor. Això pot ser una de les raons per les quals resulta molt difícil mantenir-lo net, a més que pot resultar una mica complex accedir a certes zones com algunes parts internes i al fons d'aquest.
Per tant, la combinació d'aquests factors fa que la neteja del forn sigui un fastigueig i una tasca complicada de dur a terme. Malgrat tot, existeixen trucs de neteja de forn, com els que proposa la Maribel al seu compte de TikTok "El Taller de Fiti".
Així funciona el truc amb la pastilla del rentavaixelles
En primer lloc cal col·locar la càpsula de gel de rentavaixelles en un recipient apte per a forn i afegir un litre d'aigua bullent.
A continuació, cal ficar el recipient dins del forn i ajustar la temperatura a cent graus durant una hora. Passat aquest temps, s'apaga i es deixa reposar durant vint minuts, així deixem que el vapor estovi el greix i la brutícia acumulada per després netejar-lo amb un detergent convencional.
Amb aquest mètode aprofitarem el poder del vapor i del detergent per descompondre el greix i les restes de menjar. Maribel explica que "l'aquàlisi consisteix a abocar l'aigua amb una mica de detergent apte per a rentavaixelles a la base del forn, tancar-lo i posar-lo en la funció d'aquàlisi".
Amb quins forns podem aplicar aquest mètode?
La tiktoker aclareix que "aquest sistema està dissenyat per utilitzar-se regularment, però el problema és quan algú tracta de netejar un forn que no s'ha netejat en mesos; no, no funcionarà". És a dir, si el forn té una capa gruixuda i endurida de brutícia, el vapor pot no ser suficient per estovar-la. Si aquest fos el cas, és probable que es necessitin mètodes més agressius en els quals cremi la brutícia a altes temperatures.
