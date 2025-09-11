Els 5 errors més greus que comets quan compres al supermercat
Evita aquestes males pràctiques que et poden fer gastar més del necessari
Fer la compra setmanal pot semblar una tasca rutinària, però sovint acabem gastant més del que caldria per petites decisions mal planificades. A continuació, repassem els errors més habituals que es cometen als supermercats de les comarques gironines i que poden fer disparar la despesa sense adonar-nos-en.
Un dels errors més comuns és no comparar preus entre establiments. Amb la gran quantitat d’ofertes disponibles tant en botigues físiques com en línia, dedicar uns minuts a comparar pot suposar un estalvi considerable.
També és habitual comprar per impuls, deixant-se portar per ofertes atractives de productes que no estaven previstos o que no són realment necessaris. Planificar bé la llista de la compra ajuda a evitar aquestes decisions precipitades.
Un tercer error és no establir un pressupost màxim abans d’anar al supermercat. Marcar-se un límit de despesa permet controlar millor el que es compra i prioritzar el que realment cal.
Cal anar amb compte, a més, amb les suposades ofertes. Alguns productes poden haver estat encarits abans de posar-los en promoció, de manera que és recomanable comprovar que l’estalvi sigui real.
Finalment, és fonamental revisar bé els productes abans de pagar, especialment les dates de caducitat o l’estat de conservació, per evitar endur-se articles en mal estat.
Tots aquests errors tenen un element comú: la falta de preparació abans d’anar a comprar. Dedicar una estona a planificar pot ajudar a estalviar i a aprofitar millor cada visita al supermercat.
