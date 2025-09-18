Com omplir el carro de la compra gastant com menys diners millor: Aquests consells et faran estalviar
Planificar els àpats, comparar preus i apostar per productes bàsics i de temporada són claus per reduir notablement la despesa setmanal
Fer la compra pot ser un repte quan es vol estalviar sense renunciar a una alimentació equilibrada. Diversos consells poden ajudar a reduir la factura final del supermercat sense sacrificar qualitat ni varietat.
En primer lloc, és essencial planificar els menús setmanals i fer una llista tancada dels productes necessaris. Això permet evitar compres impulsives i centrar-se només en allò que realment fa falta.
També és recomanable comparar els preus entre establiments, utilitzant fullets digitals o aplicacions per detectar les millors ofertes sense haver de fer desplaçaments innecessaris.
Entre els aliments més econòmics i nutritius destaquen les llegums seques, l’arròs, la pasta, les verdures i fruites de temporada, les patates, els ous, els làctics bàsics i el pollastre sencer o a quarts.
Una altra opció per reduir la despesa és triar productes de marca blanca, que solen tenir una qualitat similar a un preu més baix, i comprar aliments congelats en lloc de frescos, ja que ofereixen més durabilitat i menor cost (tot i que amb una qualitat lleugerament inferior).
Finalment, es recomana evitar els productes processats, que solen ser més cars i menys saludables. Apostar per aliments frescos i senzills permet omplir el carret amb productes de qualitat i alhora estalviar de manera significativa.
