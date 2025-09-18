Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Com omplir el carro de la compra gastant com menys diners millor: Aquests consells et faran estalviar

Planificar els àpats, comparar preus i apostar per productes bàsics i de temporada són claus per reduir notablement la despesa setmanal

Com omplir el carro de la compra gastant com menys diners millor: Aquests consells et faran estalviar

Com omplir el carro de la compra gastant com menys diners millor: Aquests consells et faran estalviar / CC0

Bruna Segura

Girona

Fer la compra pot ser un repte quan es vol estalviar sense renunciar a una alimentació equilibrada. Diversos consells poden ajudar a reduir la factura final del supermercat sense sacrificar qualitat ni varietat.

En primer lloc, és essencial planificar els menús setmanals i fer una llista tancada dels productes necessaris. Això permet evitar compres impulsives i centrar-se només en allò que realment fa falta.

També és recomanable comparar els preus entre establiments, utilitzant fullets digitals o aplicacions per detectar les millors ofertes sense haver de fer desplaçaments innecessaris.

Entre els aliments més econòmics i nutritius destaquen les llegums seques, l’arròs, la pasta, les verdures i fruites de temporada, les patates, els ous, els làctics bàsics i el pollastre sencer o a quarts.

Una altra opció per reduir la despesa és triar productes de marca blanca, que solen tenir una qualitat similar a un preu més baix, i comprar aliments congelats en lloc de frescos, ja que ofereixen més durabilitat i menor cost (tot i que amb una qualitat lleugerament inferior).

Finalment, es recomana evitar els productes processats, que solen ser més cars i menys saludables. Apostar per aliments frescos i senzills permet omplir el carret amb productes de qualitat i alhora estalviar de manera significativa.

TEMES

  1. Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
  2. La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
  3. Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
  4. Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
  5. Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
  6. Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
  7. Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
  8. Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya

Compte: Aquesta serà la multa per no respectar la Zona de Baixes Emissions a Girona

Compte: Aquesta serà la multa per no respectar la Zona de Baixes Emissions a Girona

Ecoener alcanza los 623 MW en operación con el arranque de dos plantas fotovoltaicas en República Dominicana

Ecoener alcanza los 623 MW en operación con el arranque de dos plantas fotovoltaicas en República Dominicana

Les Bernardes de Salt exposa una obra de Cesare da Sesto amb "retocs i intervencions" de Leonardo da Vinci

Les Bernardes de Salt exposa una obra de Cesare da Sesto amb "retocs i intervencions" de Leonardo da Vinci

Alerta: La policia avisa sobre una nova estafa relacionada amb el teu cotxe

Alerta: La policia avisa sobre una nova estafa relacionada amb el teu cotxe

Com omplir el carro de la compra gastant com menys diners millor: Aquests consells et faran estalviar

Com omplir el carro de la compra gastant com menys diners millor: Aquests consells et faran estalviar

Vídeo: Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris

Vídeo: Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris

Uns 430 joves de 3r d’ESO d’instituts de Salt participen a les Jornades de Joventut

Uns 430 joves de 3r d’ESO d’instituts de Salt participen a les Jornades de Joventut

La Nit Europea de la Recerca torna al CaixaForum de Girona amb tallers i monòlegs científics

La Nit Europea de la Recerca torna al CaixaForum de Girona amb tallers i monòlegs científics
Tracking Pixel Contents