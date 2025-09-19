Ho has de saber: Aquests son els quatre aliments que més han pujat de preu al setembre als supermercats gironins
Segons un estudi de Facua, les taronges, les enciams iceberg i els alls són els productes que més s’han encarit aquest mes, tot i tenir l’IVA reduït
La cistella de la compra continua encarint-se i, amb la tornada a la rutina després de l’estiu, moltes famílies de les comarques gironines noten l’impacte de la inflació en els productes bàsics d’alimentació. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el cost dels aliments i begudes no alcohòliques ha augmentat un 38,5% entre el 2019 i el 2025, per sobre d’altres sectors com l’habitatge o el transport.
Un estudi recent de Facua-Consumidors en Acció ha analitzat els preus de vuit grans cadenes de supermercats i ha detectat que els productes que més han pujat de preu aquest setembre són les taronges, les enciams iceberg, els alls i la farina de blat.
- Taronges (malla de 4 kg): +13,6%
- Enciam iceberg: +5,6%
- Alls: +4,6%
- Farina de blat: +0,9%
També s’ha registrat un lleu increment en el preu de l’oli de gira-sol (+0,6%) i de l’arròs rodó (+0,03%), mentre que altres productes bàsics han abaixat de preu, com ara les patates (-15,4%), el raïm blanc sense llavors (-20,8%), les cebes (-4,6%) o els xampinyons laminats (-2,9%).
Segons Facua, escollir amb cura els productes de la llista de la compra és clau per estalviar en un context d’encariment generalitzat dels aliments.
