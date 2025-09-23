Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oblida’t del lleixiu: aquesta barreja casolana elimina la tinta de la roba en segons

Una combinació de gel hidroalcohòlic i sabó de plats és suficient per fer desaparèixer les taques de bolígraf sense fer malbé el teixit

Oblida’t del lleixiu: aquesta barreja casolana elimina la tinta de la roba en segons

Oblida’t del lleixiu: aquesta barreja casolana elimina la tinta de la roba en segons / freepik

Bruna Segura

Girona

Les taques de tinta de bolígraf són un dels maldecaps més habituals a moltes llars de les comarques gironines. Un descuit —com un bolígraf que perd tinta dins la butxaca— pot arruïnar en un instant una camisa o una brusa clara. La reacció més comuna sol ser recórrer a productes agressius com el lleixiu o l’amoníac, que sovint acaben malmetent el teixit.

Segons l’experta en ordre i neteja Tamara Sánchez (@tamishome), hi ha una alternativa casolana molt més segura i eficaç: barrejar gel hidroalcohòlic amb sabó de plats. L’alcohol dissol els pigments de la tinta i el sabó actua com a tensioactiu, atrapant la brutícia i facilitant-ne l’eliminació durant el rentat.

El procediment és senzill:

  • Aplicació directa: posar unes gotes de gel hidroalcohòlic i sabó de plats a sobre la taca.
  • Fricció suau: fregar amb un raspall de dents vell fent moviments circulars.
  • Rentat final: introduir la peça a la rentadora amb un programa normal a 30–40 °C.

En pocs segons, la taca comença a desaparèixer i, després del rentat, la peça surt neta i sense rastre. Aquest mètode funciona especialment bé amb cotó i altres teixits resistents, encara que sempre convé fer una prova prèvia en zones poc visibles si el teixit és delicat.

A més, el gel hidroalcohòlic s’ha convertit en un recurs de neteja domèstic polivalent: és útil per desinfectar pantalles de mòbil, netejar ulleres, eliminar restes de cola o abrillantar coberts de plata. Un producte quotidià que, combinat amb el sabó de plats, pot salvar més d’una peça de roba.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
  2. Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
  3. Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
  4. Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
  5. Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
  6. Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
  7. Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
  8. L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts

Llagostera emmarca el tiroteig com "un incident puntual" però preveu un reforç dels Mossos d'Esquadra

Llagostera emmarca el tiroteig com "un incident puntual" però preveu un reforç dels Mossos d'Esquadra

Transgourmet Ibèrica commemora a Madrid els seus 100 anys d’història

Transgourmet Ibèrica commemora a Madrid els seus 100 anys d’història

El Barça podria estrenar el nou Spotify Camp Nou amb el Girona el 18 d'octubre

El Barça podria estrenar el nou Spotify Camp Nou amb el Girona el 18 d'octubre

Mor la ‘influencer’ Adna als 26 anys, dos dies després del seu casament

Mor la ‘influencer’ Adna als 26 anys, dos dies després del seu casament

El projecte “Girona Ciutat Cuidadora” començarà amb un pla pilot als barris de Montilivi i Pla de Palau

El projecte “Girona Ciutat Cuidadora” començarà amb un pla pilot als barris de Montilivi i Pla de Palau

Carlos Galán, expert en inversions, adverteix sobre la inflació: “Estàs perdent diners sense adonar-te’n”

Carlos Galán, expert en inversions, adverteix sobre la inflació: “Estàs perdent diners sense adonar-te’n”

Quart engega la segona edició dels Pressupostos Participatius

Quart engega la segona edició dels Pressupostos Participatius

El Govern espanyol consolida l’embargament «total» d’armes a Israel i veta la importació de productes israelians fabricats en territoris palestins ocupats

El Govern espanyol consolida l’embargament «total» d’armes a Israel i veta la importació de productes israelians fabricats en territoris palestins ocupats
Tracking Pixel Contents