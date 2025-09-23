Oblida’t del lleixiu: aquesta barreja casolana elimina la tinta de la roba en segons
Una combinació de gel hidroalcohòlic i sabó de plats és suficient per fer desaparèixer les taques de bolígraf sense fer malbé el teixit
Les taques de tinta de bolígraf són un dels maldecaps més habituals a moltes llars de les comarques gironines. Un descuit —com un bolígraf que perd tinta dins la butxaca— pot arruïnar en un instant una camisa o una brusa clara. La reacció més comuna sol ser recórrer a productes agressius com el lleixiu o l’amoníac, que sovint acaben malmetent el teixit.
Segons l’experta en ordre i neteja Tamara Sánchez (@tamishome), hi ha una alternativa casolana molt més segura i eficaç: barrejar gel hidroalcohòlic amb sabó de plats. L’alcohol dissol els pigments de la tinta i el sabó actua com a tensioactiu, atrapant la brutícia i facilitant-ne l’eliminació durant el rentat.
El procediment és senzill:
- Aplicació directa: posar unes gotes de gel hidroalcohòlic i sabó de plats a sobre la taca.
- Fricció suau: fregar amb un raspall de dents vell fent moviments circulars.
- Rentat final: introduir la peça a la rentadora amb un programa normal a 30–40 °C.
En pocs segons, la taca comença a desaparèixer i, després del rentat, la peça surt neta i sense rastre. Aquest mètode funciona especialment bé amb cotó i altres teixits resistents, encara que sempre convé fer una prova prèvia en zones poc visibles si el teixit és delicat.
A més, el gel hidroalcohòlic s’ha convertit en un recurs de neteja domèstic polivalent: és útil per desinfectar pantalles de mòbil, netejar ulleres, eliminar restes de cola o abrillantar coberts de plata. Un producte quotidià que, combinat amb el sabó de plats, pot salvar més d’una peça de roba.
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
- Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
- L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts